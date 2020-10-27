Rıdvan Dilmen'den Atiba'ya büyük övgü

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Denizlispor - Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi. İkinci yarıda top Denizlispor'un ayağında olduğu zamanlarda Beşiktaş'ın müthiş oynadığını belirten Dilmen, "Ayağına basma varsa net penaltı. VAR hakemi zaten penaltı diye Alper Ulusoy'u çağırdı. Çoğu futbolcu arkadaşım buna penaltı vermez ama oyun kurallarında penaltıdır." dedi.

Rıdvan Dilmen'in NTV'deki açıklamaları şu şekilde:

Son 5 dakika dışında Beşiktaş'ta her oyuncu topa pres yaptı. Bu sezon görmediğimiz görüntü buydu. Josef beni olumlu yönde şaşırttı. Fizik olarak hazır gelmiş. Ben açıkça gerileyerek geleceğini zannediyordum.

Beşiktaş ilk yarıyı hak ettiği gibi önde kapattı. Bizim gördüğümüz açıdan penaltı pozisyonunda dışarıda gözüküyor ama VAR'dan mutlaka bakmışlardır. Çizgi üzerinde ise hakem doğru kararı verdi.

Yeni bir Alex var. Geriye dönen Alex. Atiba Hutchinson... Sergen hoca, top rakipteyken de futbol olduğunu anlamış. Son 5 dakika dışında her oyuncu topa pres yaptı ve topu çabuk kazandılar. Beşiktaş'ın bu sene Sergen hoca ile görmediğimiz görüntüsüydü bu.

RIDVAN DİLMEN'İN İKİNCİ YARI DEĞERLENDİRMELERİ ŞU ŞEKİLDE:

"Ayağa basma varsa penaltı"

Çok enteresan bir lige doğru gidiyoruz. Tamamen pandemi döneminden dolayı. Kopmalar olacak ama çok sıkışık bir puanlama olacak gibi görünüyor. Her an her şey olabilir bu ligde. Maçın "gittili geldili" olduğu dönemlerde hakem dağıldı. Ayağına basma varsa net penaltı. VAR hakemi zaten penaltı diye Alper Ulusoy'u çağırdı. Çoğu futbolcu arkadaşım buna penaltı vermez ama oyun kurallarında penaltıdır.

Beşiktaş'ın yeni bir kadrosu var. Sağ bek, sol bek, orta saha yeni... Çok önemli bir galibiyet... İyi oynayarak kazanmak da önemli. 3-0'dan 3-2'ye dönüş için hata ararsak buluruz. Herkes için buluruz. Sahanın en iyi oyuncusu Atiba'ydı. Top rakibin ayağındayken Beşiktaş güzel değil, müthiş oynadı.

Beşiktaş'ın bu galibiyete ihtiyacı vardı. 21 günde iyi hazırlanmışlar. Düşünsene 37 yaşında bir forvet arkası çıktı Türkiye'de...