Rıdvan Dilmen: Türk futbolundan uzaklaşın!

NTV'de konuşan ve ‘Türkiye'de kulüp yöneticileri maç yönetse, böyle yönetemez” diyen Rıdvan Dilmen şunları söyledi:



-Damdan düşen bilir bu durumu. Ben onlardan biriyim. Ben de böyle ciddi bir darbeyle sakatlandım. Toparlayamadım. Emre daha genç, 27 yaşında. Yaz sezonunda iyi bir tedavi olur, ameliyat olur. Galatasaray'a, Emre'ye, ailesine geçmiş olsun diyelim. Tekrar Emre'yi yorumlamaktan keyif alacağız. Allah şifa versin. Hakikaten içimiz yandı, çok üzüldüm.



-Penaltı pozisyonunda top oyunda mıydı baktın mı gördün mü yoksa tahmin mi yürüttün? Haklı bir sarı kart gördü mü Rize oyuncusu. Peki Donk’a neden gösterdi? Donk’un kart gösterilme sebebini de gösterin bize. Donk ayağını yere mi vurdu yoksa rakibe mi vurdu bunu göstersin bize yayıncı kuruluş. Tatlı kurnazlıklar olmasın. Galatasaray şampiyon olacaksa beraber alkışlayalım.

KIRMIZI KART NEREDEN ÇIKTI KARDEŞİM

-Bir de kırmızı kartta VAR'a gittiğini hiç kimse görmedi. 3-5 dakika atıldıktan sonra gösterdiler. O karambolde gitmiş arada. 15 tane kameran var orada. Hakem vermediği faulden kırmızı karttan attı. Hakem görmeyebilir. Pozisyonda gol olsaydı, ben hakem olsaydım, golü iptal ederdim. Çünkü, Rizeli oyuncu Samudio faul yapıyor ama tamamen kazayla yapıyor. Topa vurmak üzereyken Emre Akbaba sol ayağını engellemek için önüne koyuyor, doğru bir hamle yapıyor. Samudio asla Emre'yi falan düşünmeden şut atıyor. Maalesef Emre'nin ayağı kırılıyor. Pozisyon gol olsaydı faulü verirdim ama kırmızı nereden çıkıyor kardeşim! Bu nasıl bir şey! Siz bizle dalga mı geçiyorsunuz!

MHK AYIP EDİYOR FUTBOLA

-Daha önce MHK hata yapıyordu. Bu MHK ayıp ediyor futbola. Bugün hiçbir vicdanı rahatlatamazsınız. Nasıl Emre darbeyi yiyorsa 81 milyon insanın kalbinden vuruyorsunuz. Vicdanlarına rahatsızlık veriyorsunuz.

-Türk futbolu şu anda kim görevdeyse bir tanesi kalmadan bir tanesini koymayacaksınız oraya. 81 milyon nüfuslu ülkede TFF’yi yönetecek adam yok mu şimdi? Liglerin bitimine az kalmış bayram değil seyran değil. 4. hakemin ismi kim? Emre Malok diye birini tanıyor musunuz? Final maçlarında 4. hakem. Serkan Çınar FIFA hakemi mi?

- Bu "MHK'yi değiştir", artık geçti o işler! Türkiye'de kritik bir dönemden geçiyoruz. Bir soru, bu maçı Başakşehir kulübü bu şartlara kazansaydı ne olurdu, siyasete dönerdi iş. Yapmayın!

- Yedek kulübesi 10 kişi gidiyor, orta hakem kedi gibi dönüyor. VAR, Türkiye'de 12-13 hafta adil uygulandı aslında ama VAR Hüseyin Göçek ceza alınca bir anda kırıldı, eskisinden kötü hale getirildi."

-Hepsi, TFF'de görev yapmış insanlar, "O, bu" anlatmayın. Geçen hafta görüştüğüm, telefonlaştığım insanlar. Servet Bey, Nihat Bey, Ali Bey, Hüsnü Bey için de geçerli. Bütün kim varsa orada TFF'de. "Ne yapalım MHK" falan diye bir şey yok. Mustafa Çulcu ve ekibi, Türk futbolunu bir katlettiler. İnsanların sinirini bozdular.

ALLAHINIZI SEVİYORSANIZ TÜRK FUTBOLUNDAN UZAKLAŞIN

“Allah’ınızı peygamberini seviyorsanız Türk futbolundan uzaklaşın. MHK, Disiplin Kurulları falan değil. İstedikleri şekilde beni eleştirebilir. Bu ayıptır hocam. Biz burada haksız para kazanıyoruz. Ben hangi maçın yorumunu yapacağım ya. Ben ne tekniğini anlatacağım. Bak milleti sokağa dökeceksiniz, bilerek yaptığınızı iddia ediyorum. İsterseniz gelin, neler yaptığınızı ben burada anlatayım, ben sorayım, siz cevap verin. Bana anlatamazsınız Sabri Çelik hocam! Bırakın bu işleri."

“Ne oldu o 80 milyonluk mahkeme diyeyim size. Serkan Çınar’ın ne işi var orada. Bana anlatamazsınız bunları. Bırakın bu işleri. Konya Galatasaray maçında VAR hatasıyla Galatasaray’ın 2 puan kaybettiği gün VAR bitti. Yazık günah insanlar dekoder alıyor.”