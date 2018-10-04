Rıdvan Dilmen: Pozisyon sayısında Galatasaray iyiydi

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Porto'ya 1-0 kaybettiği maçın ardından Rıdvan Dilmen değerlendirmelerde bulundu.

CASILLAS'IN BU FOTOĞRAFI HER ŞEYİ ANLATIYOR

Kariyerinde iki Avrupa şampiyonluğu, bir Dünya şampiyonluğu ve 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olan Casillas'ın Porto'nun kaçıdığı bir golden sonra yere yıkıldığını ifade eden Dilmen; "Casillas'ın son yıllarını beğenmiyordum ancak tecrübenin ne kadar önemli olduğunu dün bize gösterdi. Maçın özeti şuydu; 83'te Porto net bir pozisyon kaçırdı, kameralar Casillas'a döndü ve dünya şampiyonlukları kazanan Casillas'ın yere yığıldığını gösterdi, bunu 20 yaşındaki tecrübesiz bir kaleci yapar. Bu Casillas'ın fotoğrafı, Galatasaray'ın Porto'ya yaptığı baskının sonucuydu. Skor için üzücü ama oyun açısından üzülmeye gerek yok, grubun en iyi takımı maç yaptı. Sadece Schalke'nin puanını 4 yapması hoşuma gitmedi" dedi.

"PORTO, GALATASARAY'A SAYGI DUYMAK ZORUNDA KALDI"

Galatasaray'ın Fatih Terim'in bu döneminde en iyi futbolunu oynadığını ifade eden Dilmen, "Galatasaray'ın bu sezon oynadığı hatta şampiyon olduğu sezon içerisinde de en iyi oynadığı maçı kaybetti. Zaten kötü oynadığı zaman kaybediyordu, ligde de öyle. Moskova maçında dahi bu kadar rahat gol pozisyonuna girmemişti Galatasaray. Rahat derken mutlaka çalışılmıştır. Porto'nun çok güçlü iki kanat oyuncusu var, ikisine karşı önlem aldı Terim, önlemi düşünürken de dar alanda değil geniş alanda uyguladı. Takımını sürekli öne doğru oynattı hoca, bu Terim'in sevdiği bir tarz. Porto bunu beklemiyordu ve böyle bir baskıyla karşılaşınca da Galatasaray's saygı duymak zorunda kaldılar ve saygı duydular. Pozisyon sayısında Galatasaray iyiydi, 0-0 giden oyunda da Galatasaray'ın 4 tane net pozisyonu var" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY'IN ACİL SANTRAFOR İHTİYACI VAR"

Galatasaray'ın yeni oyun formasyonunun da belli olduğunun altını çizen Dilmen, "Fatih Terim ile futbol görüşlerimiz yakındır. Akhisar maçından sonra bazı mesajlar verdi. Galatasaray artık 4-1-4-1 olarak oynayacak gibi gözüküyor. Orta alandaki o ikiliden vazgeçilmeyecek. Hoca, devre arasını iple çekiyordur bir santrafor alayım diye. Hoca artık Akhisar'da karar verdi ve ben artık önde oynayacağım dedi. Diğer türlü 3 yiyeceğime böyle oynayayım ve durumu göreyim dedi, burada tabii Maicon defosu ortaya çıkıyor, çünkü bu oyun sisteminde çabuk oyuncu gerekiyor. Galatasaray kadrosunda bir kaç sıkıntı var ancak Porto karşısındaki oyun, futbolculara güven verecektir. Dün Gomis olsaydı, Porto'nun bu savunmasına karşı iki gol yapardı diye düşünüyorum ancak Gomis olmasa bile Galatasaray'ın bir forvete ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

(Sporx)