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aksam.com.tr
  • 04 Mayıs 2020 Pazartesi 10:45
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  • 04 Mayıs 2020 Pazartesi 10:45

Rıdvan Dilmen: Kulüpler koronavirüs sonrası en az 5 yıl daralmaya gidecek

Rıdvan Dilmen: Kulüpler koronavirüs sonrası en az 5 yıl daralmaya gidecek

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Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, koronavirüsün futbola etkisi hakkında açıklamalarda bulundu. Spor ekonomisine vurgu yapan Dilmen, “Bir gerçek var ki dünyanın her yerinde olduğu gibi bizde de futbolda bir daralmaya gideceğiz. Bu daralma da bir senede, iki senede düzelecek bir olay değil. Minimum 5 yılda toparlanabilecek bir durum gözüküyor” dedi.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, görüntülü konferansla NTV'ye bağlandı. %100 Futbol programında konuşan usta yorumcu, ülkemizde ve tüm dünyada etkisini gösteren yeni tip koronavirüs salgınının futbol kulüplerini ekonomik anlamda nasıl etkileyeceğini değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen, 'Önce sağlık ama bir taraftan da bütün dünya ülkeleri ekonomiyi ayakta tutmak için ki futbol da bir ekonomi gerek. Fakat bir gerçek var ki dünyanın her yerinde olduğu gibi bizde de futbolda bir daralmaya gideceğiz. Bu daralma da bir senede, iki senede düzelecek bir olay değil. Minimum 5 yılda toparlanabilecek bir durum gözüküyor. Çünkü 7.5 milyarlık bir nüfusta binlerce, milyonlarca laboratuvarlar şu an aşıyı bırakın ilacı arıyorlar.

Aşıyla ilgili en iyimsen tablo 2021’in ilk ayı diyeyim. O yüzden bu kararlar bizim açımızdan yönlendirici olmamalı. Futbolun avantajını söyledim. Devam edip etmemesi konusunda karar verebilecek gerekli insan kaynakları var. Fakat gördüğüm kadarıyla da çok direkt bir şey söyleyemiyorlar.' dedi.

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