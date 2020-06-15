Rıdvan Dilmen isyan etti: 1,5 yıldır bas bas bağırıyorum, gitti Muslera'nın ayağı!

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olduğu maçta Fernando Muslera'nın ayağının kırıldığı pozisyonla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Ünlü spor yorumcusu, “Bir buçuk yıldır bas bas bağırıyorum. Atak mı? Gol mü? Sporcu sağlığı mı? Kaldıracaksın bayrağı! Geliyorum diyor zaten. IFAB'a bildirelim diyorum bir buçuk yıldır. Gitti Muslera'nın ayağı!” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın Çaykur Rizespor’a konuk olduğu karşılaşmanın 16. dakikasında Fernando Muslera sakatlanarak oyundan çıkarken Yüzde Yüz Futbol’da karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, sosyal medyada da gündeme oturan çarpıcı bir noktaya değindi.



Muslera’nın sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildiği öğrenilirken pozisyonun ofsayt olduğu tespit edildi ancak yeni kurallara göre yardımcı hakemlerin pozisyon sonlanana kadar bayrak kaldıramıyor olmasına ve kuralın bu haline tepkiler yağarken Rıdvan Dilmen de konu hakkında konuştu.

Dilmen, “Bir buçuk yıldır bas bas bağırıyorum. Atak mı? Gol mü? Sporcu sağlığı mı? Kaldıracaksın bayrağı! Geliyorum diyor zaten. IFAB’a bildirelim diyorum bir buçuk yıldır. Gitti Muslera’nın ayağı!” ifadelerini kullandı.

“VAR OLMASAYDI YARDIMCI BAYRAĞINI KALDIRIRDI”

Deneyimli yorumcu “Net görmediysen oynat diyorlar, neden? Atak olsun istiyorlar. VAR’sız sistem olsaydı yardımcı kaldırırdı. Bu pozisyon IFAB’a falan gönderilmeli. Bu kuralın değişmesi lazım. Kafası karışıksa hemen kaldıracaksın. Oldu gol, döndün ofsayt verdim ama ayak gitti” ifadelerini kullandı.