Rıdvan Dilmen: Hükmen mağlubiyet işine son derece karşıyım

Süper Lig'de kulüplerin hem yoğun maç temposuna girileceği hem de yaşanan salgın hastalık nedeniyle kadrosunda 40 oyuncuya izin verilmesi gerektiğini söyleyen Rıdvan Dilmen, "Takımlara hükmen mağlubiyet vermekten başka şansları kalmayacak. Göz göre göre geliyor. Anlamış değilim ama ben son derece karşıyım o hükmen mağlubiyet işine. Kulüpler resmi olarak bilgilendirilmeli, 40 oyuncuyu çıkarmalı." dedi.
TFF 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda Giresunspor'a 2-0 mağlup olan Adana Demirspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Alınan mağlubiyetin ardından akşam saatlerinde teknik direktör Ümit Özat ile yolların ayrıldığı Adana ekibinde, takımın yıldız isimleri Erkan Zengin ve Volkan Şen'e de kulüp bulmaları için izin verildi.
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Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, koronavirüs sebebiyle verilmesi planlanan hükmen mağlubiyet kararına karşı olduğunu dile getirirken TFF'nin takımlardaki oyuncu sayısını 40'a çıkarması gerektiğini vurguladı.
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