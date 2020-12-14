Rıdvan Dilmen: Hükmen mağlubiyet işine son derece karşıyım

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, koronavirüs sebebiyle verilmesi planlanan hükmen mağlubiyet kararına karşı olduğunu dile getirirken TFF'nin takımlardaki oyuncu sayısını 40'a çıkarması gerektiğini vurguladı.

Süper Lig'de kulüplerin hem yoğun maç temposuna girileceği hem de yaşanan salgın hastalık nedeniyle kadrosunda 40 oyuncuya izin verilmesi gerektiğini söyleyen Rıdvan Dilmen, "Takımlara hükmen mağlubiyet vermekten başka şansları kalmayacak. Göz göre göre geliyor. Anlamış değilim ama ben son derece karşıyım o hükmen mağlubiyet işine. Kulüpler resmi olarak bilgilendirilmeli, 40 oyuncuyu çıkarmalı." dedi.

