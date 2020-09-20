Rıdvan Dilmen: 'Galatasaray şampiyonluğa oynayacaktır'

Ünlü yorumcu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği maçı yorumladı. Galatasaray'ın oyunundan övgüyle bahseden Dilmen, "Galatasaray potansiyeli yüksek takıma karşı iyi futbol oynadı. Onun için de çok değerli bir galibiyet elde etti. Galatasaray herhalde ligin yarısını kazanacaktır. Şampiyon da olabilir tabi, şampiyonluğa da oynayacaktır." dedi.

NTV'de "%100 Futbol" programında konuşan Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasını yorumladı.

Galatasaray'ın maça çok iyi oyun oynadığını değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Çok iyi hazırlanmış, konsantrasyonu üst düzeyde. Oyuncular sanki Şampiyonlar Ligi kupası maçı oynarcasına mücadele ettiler. futboldan başka bir şey düşünmeyen ve sonuçta haklı bir galibiyet alan Galatasaray." yorumunu yaptı.

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Galatasaray'ın geçen sezonki ölü toprağı üstünden attığını ifade eden ünlü yorumcu, "Medipol Başakşehir tehlikeli bir takım. Galatasaraylı futbolcular yürekli bir şekilde oynamaya çalıştı. Bugün özel bir oyun oynadı. Galatasaray potansiyeli yüksek takıma karşı iyi futbol oynadı. Onun için de çok değerli bir galibiyet elde etti. Galatasaray herhalde ligin yarısını kazanacaktır. Şampiyon da olabilir tabii, şampiyonluğa da oynayacaktır." dedi.

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Penaltı pozisyonunu da yorumlayan Dilmen, "Geçen sene de iyi maç oldu, bu sene de iyi maç oluyor. Penaltı pozisyonunu konuşalım? Geçen hafta Fenerbahçe maçında şunu dedim; oyun kuralları penaltı diyor ama ben penaltı vermem. Ben taraflıyım, bunu saklamıyorum ama objektif oluyorum. Fenerbahçe maçındaki yorumum neyse bu maçtaki yorumum da aynı. Ne gerekiyorsa onu söylerim. Tarihte olmayacak kadar hakemler konuşulacak, neler yaptılar, herkes hakem konuşuyor. Bununla ilgili de belgeleri bazı şeyler konuşacağım. Benim yorumum Rize - Fenerbahçe maçındaki yorumum neyse Başakşehir - Galatasaray maçındaki penaltı pozisyonu ile ilgili yorumum da aynı. Bu hakemi FIFA falan yapacaklarsa sakın yapmasınlar. Penaltıdan dolayı değil Marcao'ya vermediği 2 sarı karttan dolayı." ifadelerini kullandı.

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