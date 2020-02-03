Rıdvan Dilmen: Galatasaray bu 11'le Kadıköy'e çıkarsa Fenerbahçe net favori olur

Galatasaray, Kayserispor karşısında aldığı 4-1'lik farklı galibiyetle zirve yarışındaki yerini korudu, Sivasspor ile olan puan farkını 5'e indirdi. Maç sonrasında NTV'de konuşan usta yorumcu Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın kadrosunu değerlendirirken çarpıcı açıklamalara yer verdi.

Dilmen,"Belhanda ile başlaması belki birilerine sıkıntı verebilir ama o oyuncular da kaybedilmez. Galatasaray bugünkü 11'le Kadıköy'e çıksa maçın net favorisi Fenerbahçe dersin ama o zamana kadar Belhanda, Seri ve Emre Akbaba üçlüsüyle çıkmaz Kadıköy'e" yorumunda bulundu.