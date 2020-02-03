Rıdvan Dilmen: Galatasaray bu 11'le Kadıköy'e çıkarsa Fenerbahçe net favori olur

Dilmen,"Belhanda ile başlaması belki birilerine sıkıntı verebilir ama o oyuncular da kaybedilmez. Galatasaray bugünkü 11'le Kadıköy'e çıksa maçın net favorisi Fenerbahçe dersin ama o zamana kadar Belhanda, Seri ve Emre Akbaba üçlüsüyle çıkmaz Kadıköy'e" yorumunda bulundu.
Amedspor'un Hekimoğlu Trabzon'a 1-0 yenildiği maçta ev sahibin deneyimli oyuncusu Mansur Çalar, Trabzon ekibinin oyuncusu Talha Yazgan'a tırnaklarıyla saldırdı. Mansur, geçen sezon Sakaryaspor maçında jiletle sahaya çıkmış ve 20 maç ceza almıştı.
Galatasaray, Kayserispor karşısında aldığı 4-1'lik farklı galibiyetle zirve yarışındaki yerini korudu, Sivasspor ile olan puan farkını 5'e indirdi. Maç sonrasında NTV'de konuşan usta yorumcu Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın kadrosunu değerlendirirken çarpıcı açıklamalara yer verdi.
Galatasaray’ın jokeri Ryan Donk, öyle bir gol attı ki, akrobatik şutuyla Zlatan Ibrahimovic’i hatırlattı. Ömer Bayram’ın asistinde topu önce göğsüne alan, bekletmeden voleyi vuran Hollandalı tam 457 gün sonra ağları sarstı.
Trabzonspor maçında yediği hatalı golle camiayı üzen Altay Bayındır sert bir dille uyarıldı.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçını tribünde izleyen Hüseyin Çimşir’in babası Şaban Çimşir, Bordo-Mavililerin 2-1’lik zaferi sonrası duygularını paylaştı.
Dün Kayserispor maçında sadece oynadığı futbolla değil, fizik kapasitesi yönünden de bir hayli eksik görünen Seri, kendisine güvenenleri endişeye sevk etti.
Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'u yenmesinde Sergen Yalçın'ın payı büyüktü. Taraftar ve camia kenetlenirken başarılı hocaya tam destek verildi. Takıma özgüven ve moral şırınga eden Yalçın, daha 4 günde 'Aranan kan' benim mesajını verdi.