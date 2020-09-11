  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 11 Eylül 2020 Cuma 10:08
  • |
  • Son Güncelleme:

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Marcel Tisserand'ı transfer ettiğini açıkladı

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Marcel Tisserand'ı transfer ettiğini açıkladı

Paylaş

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin transferlerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Jose Sosa'yı çok beğendiğini söyleyen, Vedat Muriqi'yle ilgili PSG detayını veren Dilmen, Sarı-Lacivertlilerin Marcel Tisserand'ı transfer ettiğini de açıkladı.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

“EN BÜYÜK KOZ DURAN TOPTUR“

Fenerbahçe'nin kadrosu, ben bu sene şampiyon olayım kadrosu. Caner'in, Gökhan'ın yatırımı olmaz. Şampiyonluğa oynayan takımların en büyük kozu duran toptur. İki tane birden aldılar; Sosa ve Caner. Hagi'li, Alex'li, Talisca'lı takımları düşündüğümüzde o dönemler duran topların 3'te 1'i gol olduğu için önemli transferler bunlar.

“LAZIO BİTİNCE PSG ARAMIŞ“

Vedat ile dün birlikteydik, İtalya'ya hafta sonu gidecekmiş. Takım arkadaşlarının 2 ay gerisinde olduğunu söyledi. Çok enteresan, Lazio işi bittikten bir gün sonra PSG arıyor, talip oluyor. PSG çok önemli bir kulüp ama söz verilmiş tabii.

“VEDAT SORU İŞARETİ OLMAZDI”

Fenerbahçe'nin de tabii ekonomik olarak Vedat'tan gelecek parayı göstermesi lazım. 17,5 artı bonuslarla 20 milyon civarında gözüküyor. Hayırlısı olsun, Allah sağlık versin. Vedat Muriqi oynarken kötü bir sezon geçirmedi. Kanatsız, sağ ayaklı sol bekle, sadece içeri girip vuran bir Rodrigues'le oynuyordu. Şimdi Caner, Gökhan tarzı oyuncular gelince, bol ortalı bir takımda soru işareti olacak bir oyuncu değildi.

“WOLFSBURG'UN STOPERİNİ ALMIŞ”

Wolfsburg'un stoperini de almış Fenerbahçe. Ben çok tanımıyorum oyuncuyu. Kolay kolay da beğenmem bir oyuncuyu ama izlemem lazım.

“SOSA'YI ÇOK BEĞENİYORUM”

Bugünkü maça iyi başlamak zorunda Fenerbahçe. Gökhan bildiğimiz bir oyuncu, Lemos soru işaretli bir oyuncu. Büyük takımda oynamak farklıdır. Caner Erkin iyi başladı, Novak'la arkalı önlü de oynayabilir. Sosa'yı çok beğenen biriyim.

“TAKIMLARIMIZ YAŞLI”

Takımlarımız yaşlı, yaş ortalamaları yüksek. Geçen seneki kadar olmasa da bu sene sakatlıklar olacaktır. Uzun vadeli düşünmelisiniz, taktik, teknik bilginizin çok yüksek olması lazım. Hünerli teknik adamlar şimdi belli olacak.

“HASAN ALİ'NİN GİTMESİ YANLIŞ“

Hasan Ali'nin bırakılmasını doğru bulmuyorum ancak büyük kulüplerde 6-8 seneyi bulduğunuzda yüzünüz eskiyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

'Bu sezon favori Fenerbahçe'
'Bu sezon favori Fenerbahçe'

'Bu sezon favori Fenerbahçe'

Rıdvan Dilmen F.Bahçe'nin yeni transferini açıkladı
Rıdvan Dilmen F.Bahçe'nin yeni transferini açıkladı

Rıdvan Dilmen F.Bahçe'nin yeni transferini açıkladı

Aylardır beklenen teklif nihayet geldi
Aylardır beklenen teklif nihayet geldi

Aylardır beklenen teklif nihayet geldi

Lig başlıyor… Takımlar sezona hazır mı?

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe ile Rizespor arasında Muriqi krizi patlak verdi
Fenerbahçe ile Rizespor arasında Muriqi krizi patlak verdi

Fenerbahçe ile Rizespor arasında Muriqi krizi patlak verdi

Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi'yi İtalyan devi Lazio'ya satmasının ardından Çaykur Rizespor ile Sarı-Lacivertliler arasında kriz patlak verdi. Kosovalı golcünün sonraki satışından yüzde 15 payı olan Karadeniz temsilcisi, Fenerbahçe'nin para yerine oyuncu teklifini reddetti.

İşte Abdullah Avcı'nın yeni görevi! Beşiktaşlılardan büyük tepki
İşte Abdullah Avcı'nın yeni görevi! Beşiktaşlılardan büyük tepki

İşte Abdullah Avcı'nın yeni görevi! Beşiktaşlılardan büyük tepki

Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı, yeni sezonda yayıncı kuruluşta yorumculuk yapacak. Avcı'nın bu kararı sonrası Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medyada tecrübeli antrenöre büyük tepki gösterdi.

Erol Bulut'tan sürpriz kadro! İşte muhtemel 11'ler
Erol Bulut'tan sürpriz kadro! İşte muhtemel 11'ler

Erol Bulut'tan sürpriz kadro! İşte muhtemel 11'ler

Pandeminin gölgesinde 2020-21 sezonunun açılışını bugün Rize'de Ç.Rize ile Fenerbahçe yapıyor.

Cimbom transferde iyice köşeye sıkıştı
Cimbom transferde iyice köşeye sıkıştı

Cimbom transferde iyice köşeye sıkıştı

Son olarak Stoke City'den Oghenekaro Etebo'yu kadrosuna katan Galatasaray'ın 925 bin euro harcama limiti kaldı.

3 milyon alırken 750 bin euroyu kabul etti
3 milyon alırken 750 bin euroyu kabul etti

3 milyon alırken 750 bin euroyu kabul etti

Beşiktaş daha önce prensip anlaşmasına vardığı eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı detaylı bir sağlık testine sokacak. Raporların olumlu olması halinde tecrübeli forvetle sözleşme imzalanacak. Bu arada Porto'da 3 milyon euro kazanan Aboubakar, Beşiktaş'ın 750 bin euroluk teklifini kabul etti.

Cimbom teklif yükseltince işin rengi değişti
Cimbom teklif yükseltince işin rengi değişti

Cimbom teklif yükseltince işin rengi değişti

Galatasaray, Celta Vigo'ya daha önce 1 milyon euro teklif yaptığı Okay Yokuşlu için rakamı 1,5 milyon euroya çıkardı. Ayrıca Sarı-Kırmızılılar, İspanyol ekibine milli futbolcu için 4 milyon euro da zorunlu satın alma teklifi sunacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.