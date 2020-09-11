Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Marcel Tisserand'ı transfer ettiğini açıkladı

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin transferlerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Jose Sosa'yı çok beğendiğini söyleyen, Vedat Muriqi'yle ilgili PSG detayını veren Dilmen, Sarı-Lacivertlilerin Marcel Tisserand'ı transfer ettiğini de açıkladı.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

“EN BÜYÜK KOZ DURAN TOPTUR“



Fenerbahçe'nin kadrosu, ben bu sene şampiyon olayım kadrosu. Caner'in, Gökhan'ın yatırımı olmaz. Şampiyonluğa oynayan takımların en büyük kozu duran toptur. İki tane birden aldılar; Sosa ve Caner. Hagi'li, Alex'li, Talisca'lı takımları düşündüğümüzde o dönemler duran topların 3'te 1'i gol olduğu için önemli transferler bunlar.

“LAZIO BİTİNCE PSG ARAMIŞ“

Vedat ile dün birlikteydik, İtalya'ya hafta sonu gidecekmiş. Takım arkadaşlarının 2 ay gerisinde olduğunu söyledi. Çok enteresan, Lazio işi bittikten bir gün sonra PSG arıyor, talip oluyor. PSG çok önemli bir kulüp ama söz verilmiş tabii.

“VEDAT SORU İŞARETİ OLMAZDI”

Fenerbahçe'nin de tabii ekonomik olarak Vedat'tan gelecek parayı göstermesi lazım. 17,5 artı bonuslarla 20 milyon civarında gözüküyor. Hayırlısı olsun, Allah sağlık versin. Vedat Muriqi oynarken kötü bir sezon geçirmedi. Kanatsız, sağ ayaklı sol bekle, sadece içeri girip vuran bir Rodrigues'le oynuyordu. Şimdi Caner, Gökhan tarzı oyuncular gelince, bol ortalı bir takımda soru işareti olacak bir oyuncu değildi.

“WOLFSBURG'UN STOPERİNİ ALMIŞ”

Wolfsburg'un stoperini de almış Fenerbahçe. Ben çok tanımıyorum oyuncuyu. Kolay kolay da beğenmem bir oyuncuyu ama izlemem lazım.

“SOSA'YI ÇOK BEĞENİYORUM”

Bugünkü maça iyi başlamak zorunda Fenerbahçe. Gökhan bildiğimiz bir oyuncu, Lemos soru işaretli bir oyuncu. Büyük takımda oynamak farklıdır. Caner Erkin iyi başladı, Novak'la arkalı önlü de oynayabilir. Sosa'yı çok beğenen biriyim.

“TAKIMLARIMIZ YAŞLI”

Takımlarımız yaşlı, yaş ortalamaları yüksek. Geçen seneki kadar olmasa da bu sene sakatlıklar olacaktır. Uzun vadeli düşünmelisiniz, taktik, teknik bilginizin çok yüksek olması lazım. Hünerli teknik adamlar şimdi belli olacak.

“HASAN ALİ'NİN GİTMESİ YANLIŞ“

Hasan Ali'nin bırakılmasını doğru bulmuyorum ancak büyük kulüplerde 6-8 seneyi bulduğunuzda yüzünüz eskiyor.