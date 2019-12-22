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Rıdvan Dilmen: Diagne, Galatasaray'ın en iyi transferi olur

Rıdvan Dilmen: Diagne, Galatasaray'ın en iyi transferi olur

Galatasaray'da devre arasında takıma geri dönme ihtimali olan Mbaye Diagne için Rıdvan Dilmen'den yorum geldi.

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın devre arasında yapmayı planladığı transfer operasyonuna değindi ve Club Brugge'de kadro dışı bırakılan Mbaye Diagne için "en iyi transfer olur" ifadelerini kullandı.

Senegalli golcünün önemli bir katkı verebileceğini kaydeden Dilmen, "Ekonomik olarak problemi yoksa en iyi transferlerinden biri Diagne olur. Mental olarak hazır olursa. Kimse de ona 13 milyon euro vermez. Galatasaray'ın lisans çıkarma hakkı olduğu için bu tür operasyonları yapabilir" dedi.

Galatasaray'ın elinde para edecek oyuncu bulunmadığını da kaydeden yorumcu, "Galatasaray'dan herhangi bir oyuncuyu oyuncuyu alırlar diyemem ama. Luyindama ederdi ama o da sezonu kapattı. Onun sözleşmesinin dondurabilirler" değerlendirmesini yaptı.


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