Rıdvan Dilmen: Ben Fırat Aydınus olsam golden önceki pozisyonda aynı kararı verirdim

UĞURCAN ÇAKIR’A ÖVGÜLER
İlk yarıda yaptığı 4 kurtarışla Trabzonspor'u ayakta tutan Uğurcan Çakır'a övgüler yağdıran Dilmen, genç kalecinin Karadeniz ekibi için çok önemli bir değer olduğunu belirtti ve ekledi; ''Uğurcan Çakır ve Sörloth sezona damgasını vurdu. Uğurcan, Beşiktaş'ın yediği golü çıkartabilir miydi? Vallahi o her şeyi çıkartır. Trabzonspor'un elindeki önemli değer.''
GOL ÖNCESİ FAUL VAR MI?
Trabzonspor'un Sörloth ile bulduğu goldeki tartışmalara değinen ünlü yorumcu, Fırat Aydınus'un kararının doğru olduğunu düşündüğünü belirtti ve 'Ben golden önce faul olduğu iddia edilen pozisyonu Fırat Aydınus olsam aynı kararı verirdim.'
Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Trabzonspor’u konuk ediyor. Bordo-Mavililer 5. dakikada Sörloth'un attığı golle öne geçti. 57'de Boateng skoru eşitledi. Siyah-Beyazlılar 64'te Vida'nın attığı golle 2-1 öne geçti.
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Fırtına'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İlk 45 dakikayı ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.
Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta mücadelesinde Göztepe sahasında Gaziantep FK’yi konuk etti.
Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Werder Bremen’i 2-0 yendi.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 25. haftasında Barcelona, sahasında Eibar'ı 5-0 yendi. Maçın yıldızı, Barcelona'nın 4 golüne imza atan Arjantinli futbolcu Lionel Messi oldu.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Göztepe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'de konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, "Kazanmayı hak ettiğimiz bir karşılaşmaydı, kaybettiğimiz 2 puandan ötürü üzgünüz." ifadesini kullandı.