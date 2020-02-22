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  • Rıdvan Dilmen: Ben Fırat Aydınus olsam golden önceki pozisyonda aynı kararı verirdim
  • 22 Şubat 2020 Cumartesi 21:20
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  • 22 Şubat 2020 Cumartesi 21:24

Rıdvan Dilmen: Ben Fırat Aydınus olsam golden önceki pozisyonda aynı kararı verirdim

Rıdvan Dilmen: Ben Fırat Aydınus olsam golden önceki pozisyonda aynı kararı verirdim

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Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Fırtına'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İlk 45 dakikayı ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

UĞURCAN ÇAKIR’A ÖVGÜLER

İlk yarıda yaptığı 4 kurtarışla Trabzonspor'u ayakta tutan Uğurcan Çakır'a övgüler yağdıran Dilmen, genç kalecinin Karadeniz ekibi için çok önemli bir değer olduğunu belirtti ve ekledi; ''Uğurcan Çakır ve Sörloth sezona damgasını vurdu. Uğurcan, Beşiktaş'ın yediği golü çıkartabilir miydi? Vallahi o her şeyi çıkartır. Trabzonspor'un elindeki önemli değer.''

GOL ÖNCESİ FAUL VAR MI?

Trabzonspor'un Sörloth ile bulduğu goldeki tartışmalara değinen ünlü yorumcu, Fırat Aydınus'un kararının doğru olduğunu düşündüğünü belirtti ve 'Ben golden önce faul olduğu iddia edilen pozisyonu Fırat Aydınus olsam aynı kararı verirdim.'

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Beşiktaş-Trabzonspor | CANLI
Beşiktaş-Trabzonspor | CANLI

Beşiktaş-Trabzonspor | CANLI

Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Trabzonspor’u konuk ediyor. Bordo-Mavililer 5. dakikada Sörloth'un attığı golle öne geçti. 57'de Boateng skoru eşitledi. Siyah-Beyazlılar 64'te Vida'nın attığı golle 2-1 öne geçti.

Gol öncesi faul var mı? 'Ben Aydınus olsam...'
Gol öncesi faul var mı? 'Ben Aydınus olsam...'

Gol öncesi faul var mı? 'Ben Aydınus olsam...'

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Fırtına'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İlk 45 dakikayı ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

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Göztepe uzatma dakikalarında yıkıldı

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