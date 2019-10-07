Rıdvan Dilmen: Atiba'nın penaltısı verilmeyince 'art niyetlisin' derim

İşte Dilmen'in ilk yarı ile ilgili yorumları:

"Alanyaspor, Beşiktaş'tan bir oyuncu fazlaymış gibi oynuyor. Bu da Alanyaspor'un neden bu kadar çok puan aldığını, Beşiktaş'ınsa neden bu hâlde olduğunu gösteriyor. Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup, aslında Abdullah Avcı'nın ilk 11 oyuncusu değil. Atiba'nın yakaladığı pozisyonda Alanyaspor kalecisi cinlik yaparak golü önledi. Orada Atiba, kalecinin kendisine doğru hareketlendiğini görünce müdahale geleceğini zannetti.

Bizim ülkemizde büyükler geriye giderken, Anadolu kulüpleri de doğru yapılanmayla ileri gidiyor. Örneğin Rıza Çalımbay yaptığı sert takımla 12 puan toplamış. Aynı şekilde Konyaspor 12 puan yapmış. Yani maçları artık çok zor kazanıyorsunuz. Üç büyükleri seyrettiğimiz zaten hepsinin de pozisyon kısırlığı çektiğini görüyoruz. Zira ne rakiplerini açabiliyor ne de maçları tek kaleye çevirebiliyorlar.

Beşiktaş maçı kazanabilir mi? Evet, bu mümkün. Hakemle ilgili konuşacak olursak Jeremain Lens'e gösterilen sarı kartı doğru bulmuyorum. Burak Yılmaz'a gösterilen sarı kartın da hafif kaldığını düşünüyorum. Çünkü attığı dirseğin şiddetli olduğunu düşünüyorum. Üç büyük takımın maçlarında da VAR hakemlerinin inanılmaz formsuz olduğunu gördüm. "

VAR’A SERT ELEŞTİRİ

Karşılaşmanın sonunda da Dilmen VAR ile iligli sert eleştirilerde bulundu.

İşte Dilmen'in maç sonu yorumları:

"VAR' sistemine herhalde ciddi paralar veriyorlardır. Vallahi gerek yok. Türk futbolunda bu kadar rezaletler yaşanmadı. MHK Başkanı 'hakemlerimiz aslan gibidir' diyor, 5 gün sonra hakemin kariyerini bitiriyor."

"Galatasaray maçında Mariano yumruk mu attı, tokat mı attı bilmiyorum. Diğer pozisyonun penaltı olduğunu herkes biliyor. Hakem olmana da gerek yok."

"Atiba'nın eline gelen bir penaltı pozisyonu var, penaltı değil bu, pen'yedi'. Fikret bey bile penaltı verir, o kadar penaltı pozisyon. Aldın buradan maçı, buraya verdin."

“ATIBA’NIN PENALTISI VERİLMEYİNCE ART NİYETLİ DERİM”

"Maçı izleyen insan 3 pozisyonu test eder. Beşiktaş'ın penaltısını verebilirim, ararım, ararım, oyuncu ayağını çekmiş ama sokmasaydı derim, Burak Yılmaz'ın dirseğinde bilmeden yapmış derim ama Atiba'nın penaltısı verilmeyince, art niyetli derim."

"Son üç günde olanlar bilerek isteyerektir. Büyük skandal bunlar. Böylesi şeyi üç gündür yaşadığım için büyük üzüntü duyuyorum"

"Türkiye'de 'VAR'a karşı olan nadir insanlardandım. Bu sektördeki insanlara güvenmiyordum çünkü. Dün ve evvelsi gün yaşadıklarımız, kim bunu yönetiyorsa onun suçudur."