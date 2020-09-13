Rıdvan Dilmen: Aldığım duyuma göre Fenerbahçe Jailson'u 4,5-5 milyon euroya satacak

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'den ayrılacak yeni futbolcuyu açıkladı. Dilmen, “Jailson'un ciddi bir paraya satılacağı yönünde duyum aldım. 4,5 – 5 milyon euroya satacaklar galiba” dedi.

Kadrosunda yer açmaya çalışan Fenerbahçe'nin birkaç oyuncuyla yollarını ayıracağı konuşuluyor. NTV'deki '%100 Futbol' adlı programda konuşan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yollarını ayıracağı o ismi açıkladı.



“DUYUM ALDIM, JAILSON’U 4,5 – 5 MİLYON EUROYA SATACAKLAR”

Fenerbahçe'nin Jailson'u ciddi bir paraya satacağı yönünde duyum aldığını ifade eden Rıdvan Dilmen, "4,5 - 5 milyon euroya satacaklar galiba." dedi.

“FREY FENERBAHÇE’NİN OYUNCUSU DEĞİL AMA…”

Fenerbahçe'nin forvet transferine ihtiyacı olduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, "Ben Frey'in Fenerbahçe oyuncusu olduğunu düşünmüyorum ama öyle bir sezon yaşıyoruz ki 40 maçlık periyotta ucuza gidecekse dursun. Gelecek oyuncuları bilmiyorum ama benim izlediklerim ise çok faydalı oyuncular" dedi.