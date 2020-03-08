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aksam.com.tr
  • 08 Mart 2020 Pazar 10:18
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  • 08 Mart 2020 Pazar 10:18

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı: The End!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı: The End!

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Fenerbahçe - Denizlispor mücadelesi 2-2 sona erdi. NTV'de yayınlanan %100 FUTBOL programında mücadeleyi değerlendirdi.

İşte Dilmen'in ilk yarıyla ilgili değerlendirmeleri...

Denizlispor sanki deplasmanda değil, rahat rahat oynuyor. Denizlispor'un kaçırdığı iki net var. İlk yarıda izleyiciler, Ferdi Kadıoğlu diye bir oyuncu izledi mi? Max Kruse etkisizdi ve geri de gelmiyordu. Mehmet Ekici de kötü. Hakem doğru bir penaltı verdi.

Altı çizilecek çok konu var. Devre arası anlatmaya yetmez. Olağanüstü durumlar olmaz, Fenerbahçe birden uçmazsa, Denizlispor 11 kişi bitirirse, Fenerbahçe bu maçta 1 puana şükreder.

Denizlispor'un deplasmanda 17, Fenerbahçe'nin ise deplasmanda 16 puanı var. Devreye Fenerbahçe 1-0 önde girse, soyunma odasında daha farklı şeyler konuşulurdu. Ama kim konuşacaktı? Murat Hoca mı, Emre Belözoğlu mu? Enteresan şeyler oluyor.

Rıdvan Dilmen'in maç sonu açıklamaları...

Fenerbahçe'nin havlu attığını şuradan görebiliriz, 4 futbolcu haftaya cezalı! Altay Bayındır, Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Ozan Tufan! Kasıtlı gördüklerini söylemiyorum.

Şimdiden not alın. İki hafta sonra Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynayacağı maça 15 bin kişi zor gider. Fenerbahçe için bu sezon: THE END

Teşhis koyabilirsiniz ancak tedaviye ihtiyaç var. 4 tane 5 tane oyuncunun cezalı olması normal değil. Bu oyuncuların gelecek sezon kulüpten gönderilecek korkusu olması lazım. Atiba ve Burak Yılmaz diyorki bu Sergen Yalçın kalacak. Bu sene bitti diye düşünülmez Fenerbahçe'de. Tekrar yapılanma için karar verilmeli. Daha 9 önemli maç var.

Bugünkü maç 11'e 11 oynansaydı da Fenerbahçe'nin işi zor derdim. Kulüplerde bir yapılanma için doğru bir akıl lazım. Ortalıkta bir karışıklık var. Ersun hocanın kendi istikleri olmuştur ama bazıları olup bazıları olmamıştır. Tabi ki yanlışlık olduğu aşikar. Bir Fenerbahçeli genç kadın taraftarı gördünüz.

Fenerbahçe'nin bu saatten sonra düşünmesi gereken 2020-2021 sezonudur. İki senedir darmadağın bir futbol takımı var.

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