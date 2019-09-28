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  3. Rıdvan Dilmen: 86 doğumlu Falcao mu, 94 doğumlu Muriqi mi? Ben hemen Muriqi'yi alırım

Rıdvan Dilmen: 86 doğumlu Falcao mu, 94 doğumlu Muriqi mi? Ben hemen Muriqi'yi alırım

Rıdvan Dilmen: 86 doğumlu Falcao mu, 94 doğumlu Muriqi mi" Ben hemen Muriqi'yi alırım

NTV Yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesinde ezeli rakiplerin durumlarını değerlendirdi.

İşte Dilmen'in açıklamaları:

"Falcao'yu mu alırsın, Muriqi’yi mi diye sorular soruluyor. 94 doğumlu Falcao olsa, hemen alırdım. Falcao önemli bir markadır ama 86 doğumlu Falcao'yu mu, 94 doğumlu Muriqi’yi mi dersek, hemen Muriqi’yi alırım."

"Galatasaray'ın derbide olmazsa olmazı, Ömer Bayram."

'Savunma yapmayı bilmiyorlar'

"Fenerbahçe yeni bir kadroyla oynuyor. Takımın tamamına yakını ile 11'i yeni bir Fenerbahçe. Galatasaray birbiriyle oynamış oyunculardan kurulu bir takım. İki takımın da ortak bir yönü var, savunma yapmayı bilmiyorlar, yiyorlar golü."

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