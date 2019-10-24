Ricardo Sa Pinto: Maç gitti geldi ama kazanmayı bildik

Sa Pinto, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, İstanbul'da kazanmanın her zaman güzel olduğunu belirterek, "Beşiktaş güçlü başladı, isteyerek başladı ama sonra dengeledik. Penaltı penaltı olmayabilir. Maç gitti geldi ama kazandık. Çok mutluyuz." dedi.

Grupta iyi konumda olduklarına dikkati çeken Sa Pinto, "Ama her şey bitmedi. Avantajımızı kullanıp önümüzdeki üç maçtan iyi çıkmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.