Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7692
  • 6,4146
  • 278.207
  • 100346
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Ricardo Sa Pinto: Maç gitti geldi ama kazanmayı bildik

Ricardo Sa Pinto: Maç gitti geldi ama kazanmayı bildik

Ricardo Sa Pinto: Maç gitti geldi ama kazanmayı bildik

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenen Braga'nın teknik direktörü Ricardo Sa Pinto, dengede giden karşılaşmayı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sa Pinto, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, İstanbul'da kazanmanın her zaman güzel olduğunu belirterek, "Beşiktaş güçlü başladı, isteyerek başladı ama sonra dengeledik. Penaltı penaltı olmayabilir. Maç gitti geldi ama kazandık. Çok mutluyuz." dedi.

Grupta iyi konumda olduklarına dikkati çeken Sa Pinto, "Ama her şey bitmedi. Avantajımızı kullanıp önümüzdeki üç maçtan iyi çıkmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Can Yaman o güzelle yine yakalandı!
Hande Ataizi kural bozdu! İlk paylaşım
Ahmet Kural ve sevgilisi ilk kez el ele! Evlilik açıklaması geldi
22 bin TL kira fazla geldi
Şeyma Subaşı'ya sert uyarı! 'Biraz Melisa'yı düşün'
<p>Firari FETÖ’cülere ekranlarını açan CNN, bu kez de FETÖ´cü Enes Kanter’i konuk etti. <br />  <br

FETÖ´cü Enes Kanter´den Başkan Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yer: İstiklal Caddesi... Görenler şoke oldu!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı