Ricardo Rodriguez'in menajerinden flaş açıklama: Milan'a ayrılık talebimizi ilettik

Ocak ayında Milan'dan ayrılmak isteyen İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez'in menajeri Gianluca Di Domenico, son günlerde ortaya çıkan Napoli ve Türkiye iddialarıyla ilgili konuştu.

Milan'da arasının çok iyi olduğu Gattuso'nun Napoli'nin başına geçmesi üzerine Güney İtalya'ya gideceği yönünde çıkan haberlere cevap veren Di Domenico, "Ricardo Rodriguez, sezonun ikinci yarısında olabildiğinde çok oynamak istiyor. Milan Sportif Direktörü Paolo Maldini ile görüştük ve daha fazla oynaması için ayrılık talebimizi kabul etti. Evet, Gattuso ile arası çok iyi ve birbirlerini hem seviyorlar, hem saygı duyuyorlar. Ancak, Napoli iddiaları tamamen söylenti. Resmi veya gayrıresmi hiçbir girişim yok." ifadelerini kullandı.

Di Domenico, Rodriguez'in amacının EURO 2020'ye formda gitmek olduğunu belirterek, "Sezonun ikinci yarısını başka bir kulüpte geçirecek. EURO 2020'de en formda haliyle oynamak amacında. En çok oynayacağı, en çok süre alacağı kulüpte oynamak istiyor. Şimdilik bu kadar söyleyebilirim." diyerek sözlerini noktaladı.

G.SARAY, TERİM İLE... F.BAHÇE, GUSTAVO İLE...

İsviçre basınında yer alan haberde; Ricardo Rodriguez için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teklifleri olduğu vurgulandı.

Luiz Gustavo'nun transfer için eski takım arkadaşı Ricardo Rodriguez ile görüşüp Fenerbahçe'yi anlattığı ve ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Fatih Terim'in ise eski oyuncusu olan ve arasının çok iyi olduğu Milan Sportif Direktörü Paolo Maldini ile bu transfer için görüştüğü ifade edildi.

EURO 2020'DE RAKİBİMİZ OLACAK

27 yaşındaki Ricardo Rodriguez, bu sezon sadece 4 Serie A maçında 342 dakika süre aldı. Rodriguez'in forma giyeceği İsviçre, EURO 2020'de A Milli Takımımız'ın rakipleri arasında yer alıyor.

(Sporx)