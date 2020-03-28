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aksam.com.tr
  • 28 Mart 2020 Cumartesi 22:24
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  • 28 Mart 2020 Cumartesi 22:29

Ricardo Rodriguez'in menajerinden Fenerbahçe itirafı

Ricardo Rodriguez'in menajerinden Fenerbahçe itirafı

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Fenerbahçe'nin transferi için yoğun çaba harcadığı ancak PSV Eindhoven'a kaptırdığı Ricardo Rodriguez için menajerinden önemli itiraflar geldi.

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği ancak PSV'ye kaptırdığı Ricarco Rodriguez kanadından önemli açıklamalar geldi.

İsviçreli sol bekin menajeri Gianluca Di Domenico, konu ile ilgili yaptığı konuşmada Napoli ve Fenerbahçe'nin de oyuncu ile ilgilendiğini ancak PSV'nin transferin gerçekleşmesi için daha yoğun çalıştığını dile getirdi.

"FENERBAHÇE BÜYÜK ÇABA GÖSTERDİ"

Domenico, yaptığı konuşmada, "Ocak ayında John de Jong (PSV A Takım Direktörü) Milano'ya geldi. Kartlarımızı her zaman açık oynadık. O anda bir karar veremedik çünkü Napoli de ilgileniyordu. Ricardo için ilginçti. Fenerbahçe'de onun için büyük çaba gösterdi." dedi.

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