Ricardo Rodriguez transferine Milan taş koydu

AKŞAM
İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; Sarı-Lacivertliler’in teklifi ni Milano ekibi kabul etmedi. Sebebi ise; Fenerbahçe’nin oyuncuyu kiralamak istemesi. Kırmızı-Siyahlılar oyuncuyu bonservisiyle vermek istiyor.
Everton’dan her an ayrılması beklenen Cenk Tosun, Ozan Kabak’ın takımı Schalke ile görüştüğünü belirterek, “Ben de oynamak istiyorum. Schalke’nin iyi bir önerisi var. Olmazsa geri dönerim” dedi.
GALATASARAY’IN sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Seri’ye Lyon’un ardından Napoli de talip oldu.
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, “Tek renkli değil, çok renkli bir dünya güzeldir. Geleneksel sporların yaşatılması Dünya barışına da katkı sağlayacaktır” diye konuştu.
Çağlar Söyüncü 40, Cengiz Ünder 35 milyon euro. İki oyuncuya da Avrupa’nın devlerinden teklifler var. Satılırlarsa yüzde 5 yetiştirme payı Altınordu’nun kasasına girecek ve okul yapımına harcanacak.
SMS göndererek üyelerinden 500 TL yardım isteyen Fenerbahçe, şimdi de başka bir kampanya başlattı. Mali anlamda sıkıntılı bir süreç geçiren yönetim, iki banka ile anlaşarak 12 taksitle üyelik şansı sundu.
TEKNİK Direktör Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi’yi Everton’un ardından bir başkan Premier Lig temsilcisi West Ham United da listesine aldı.
F.BAHÇE’NİN her konuda anlaşmaya vardığı Ricardo Rodriguez’e Milan’dan onay gelmedi.