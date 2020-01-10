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aksam.com.tr
  • 10 Ocak 2020 Cuma 08:00
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  • 10 Ocak 2020 Cuma 08:00

Ricardo Rodriguez transferine Milan taş koydu

Ricardo Rodriguez transferine Milan taş koydu

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F.BAHÇE’NİN her konuda anlaşmaya vardığı Ricardo Rodriguez’e Milan’dan onay gelmedi.

AKŞAM

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; Sarı-Lacivertliler’in teklifi ni Milano ekibi kabul etmedi. Sebebi ise; Fenerbahçe’nin oyuncuyu kiralamak istemesi. Kırmızı-Siyahlılar oyuncuyu bonservisiyle vermek istiyor. 

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Ricardo Rodriguez transferine Milan taş koydu
Ricardo Rodriguez transferine Milan taş koydu

Ricardo Rodriguez transferine Milan taş koydu

F.BAHÇE’NİN her konuda anlaşmaya vardığı Ricardo Rodriguez’e Milan’dan onay gelmedi.
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