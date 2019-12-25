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  3. Ricardo Rodriguez olmazsa Fenerbahçe'nin alternatifi hazır: Faouzi Ghoulam

Ricardo Rodriguez olmazsa Fenerbahçe'nin alternatifi hazır: Faouzi Ghoulam

Ricardo Rodriguez olmazsa Fenerbahçe'nin alternatifi hazır: Faouzi Ghoulam

Ricardo Rodriguez için ısrarını sürdüren Fenerbahçe, Ghoulam'ı da gündemine aldı.

TM Dijital Haber Merkezi

Ersun Yanal’ın talimatıyla takıma mutlaka iyi bir sol bek almak isteyen Başkan Ali Koç Ricardo Rodriguez için tüm şartları seferber ederken, oyuncunun Napoli’ye imza atma ihtimalini yüksek olması sarı lacivertli yönetimi farklı arayışlara itiyor.

RODRİGUEZ OLMUYORSA GHOULAM

Gattuso’nun Napoli’ye imza atmasının ardından eski öğrencisini takımında görmek istemesi Ricardo Rodriguez transferini sıkıntıya sokarken, Comolli’nin bir başka sol bek Faouzi Ghoulam’ı gündemine aldığı ortaya çıktı. Napoli’de Rui ve Lorenzo’nun arkasında kalan, bazı ufak sakatlık problemleri yaşayarak formasını kaybeden Cezayirli futbolcunun Rodriguez’in de gelişiyle takımdan ayrılmayı düşündüğü öğrenilirken, 28 yaşındaki oyuncunun olası teklifte sarı lacivertli kulübe sıcak bakacağı belirtildi.

Bu sezon 5 maçta forma giyen ve Marsilya’nın da ilgilendiği Ghoulam 6 yıldır Serie A’da top koştururken, 26 kez milli olan oyuncunun kiralık olarak transfer edilme ihtimalinin yüksek olması Fenerbahçe’nin de iştahını kabartıyor.


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