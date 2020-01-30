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  • 30 Ocak 2020 Perşembe 15:25
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  • 30 Ocak 2020 Perşembe 15:25

Ricardo Rodriguez, Fenerbahçe olmayınca PSV'yi seçti

Ricardo Rodriguez, Fenerbahçe olmayınca PSV'yi seçti

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Fenerbahçe'nin harcama limiti ile transferini gerçekleştiremediği belirtilen Ricardo Rodriguez, PSV Eindhoven ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'nin uzun süre transfer gündeminde yer alan ve harcama limitinde boşluk yaratılamayınca vazgeçilen Ricardo Rodriguez, transferini çok isteyen bir başka takım olan PSV Eindhoven ile anlaşmaya vardı.

İsviçreli oyuncu, son anda bir pürüz çıkmazsa "zorunlu" satın alma maddesinin olduğu anlaşmayla PSV'nin yolunu tutacak. İmza için Hollanda'ya giden Rodriguez transferinin bugün açıklanması bekleniyor.

Rodriguez için PSV'nin Milan'a 1 milyon euro kiralam bedeliyle birlikte sezon sonunda 5 milyon euroluk satın alma bedelini ödeyeceği belirtildi.

Napoli ile görüşen ancak anlaşamayan ve bu sezon Milan'daki formasını Theo Hernandez'e kaptıran İsviçreli sol bek, sadece 5 maçta oynadı.

(Sporx)

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