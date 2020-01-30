Ricardo Rodriguez, Fenerbahçe olmayınca PSV'yi seçti

Fenerbahçe'nin uzun süre transfer gündeminde yer alan ve harcama limitinde boşluk yaratılamayınca vazgeçilen Ricardo Rodriguez, transferini çok isteyen bir başka takım olan PSV Eindhoven ile anlaşmaya vardı.
İsviçreli oyuncu, son anda bir pürüz çıkmazsa "zorunlu" satın alma maddesinin olduğu anlaşmayla PSV'nin yolunu tutacak. İmza için Hollanda'ya giden Rodriguez transferinin bugün açıklanması bekleniyor.
Rodriguez için PSV'nin Milan'a 1 milyon euro kiralam bedeliyle birlikte sezon sonunda 5 milyon euroluk satın alma bedelini ödeyeceği belirtildi.
Napoli ile görüşen ancak anlaşamayan ve bu sezon Milan'daki formasını Theo Hernandez'e kaptıran İsviçreli sol bek, sadece 5 maçta oynadı.
(Sporx)
Galatasaray, Boluspor'un 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Erkan Süer'i transfer etti.
Nimes'le görüşmelere başlayan Aboubakar'ın antrenmanda ısınırken bile sakatlık yaşadığı ortaya çıktı.
Trabzonspor, Yeni Malatyasporlu futbolcu Guilherme ile prensip anlaşmasına vardı.
Çin Süper Ligi'nde maçlar, ülkede patlak veren koronavirüs salgını sebebiyle süresiz ertelendi.
Süper Lig takımlarından yeni Malatyaspor, Guilherme'nin Trabzonspor'la görüşmek için Trabzon'a gitmesine tepki gösterdi.
Son dakika haberi: Galatasaray Yönetimi, sakatlık sonrası müthiş bir geri dönüşe imza atan ve önümüzdeki yıl sözleşmesi bitecek olan Emre Akbaba’nın kontratını uzatmaya hazırlanıyor.
Galatasaray, 26 yaşındaki Arjantinli için kulübü ve kendisine 5 aylığına 500’er bin euro teklif etti. Son iki güne girilmesi nedeniyle acilen yanıt beklediklerini de iletti.