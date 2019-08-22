Ricardo Quaresma'dan ayrılık açıklaması

Ricardo Quaresma, hakkında çıkan 'Ayrılacak' haberlerin yalan olduğunu belirtti. Sosyal medyadan bir açıklama ya- Portekizli yıldız, "Sözleşmemin son senesi ve ben kulübüme, takımıma, taraftarlara yardım etmek ve şampiyon olmak için kalacağım. Hepinize sarılıyorum. Sonsuza kadar Beşiktaş" ifadelerini kullandı.
Falcao'nun maaşından kurtulmak isteyen ve oyuncuyu bedavaya göndermeye çalışan Monaco'nun Galatasaray'dan bir anda bonservis istemesi işleri karıştırdı.
Renato Sanches'e talip olan Fenerbahçe'ye Bayern Mühih'ten 30 milyon euro'luk fatura çıktı.
Ön liberodan stoper meydana getiren Yanal, mutluluğunu şöyle anlattı: “Uzun zamandır beni bu kadar heyecanlandıran oyuncu olmamıştı. Tam bir joker, önemli müdahaleleri oldu”
Ricardo Quaresma, hakkında çıkan 'Ayrılacak' haberlerin yalan olduğunu belirtti. Sosyal medyadan bir açıklama yapan Portekizli yıldız, "Sözleşmemin son senesi ve ben kulübüme, takımıma, taraftarlara yardım etmek ve şampiyon olmak için kalacağım." dedi.
Bir dönem Beşiktaş’ın kalesini koruyan Cordoba, vatandaşını analiz etti: “Falcao kendine nasıl bakacağını biliyor. İstanbul çok özel bir şehir. Bazılarını şaşırtıyor ama Falcao o tarz biri değil. Akıllı bir golcü ve Türkiye’de başarılı olacaktır.”
Burak Yılmaz’dan sakatlığı nedeniyle sezonun ilk haftasında yararlanamayan Beşiktaş’ta forvet transferi için düğmeye basılırken, İngiltere’ye giden Başkan Fikret Orman’ın Steve Mounie için Huddersfield’le pazarlıklarını sürdürdüğü bildirildi.
Ersun Yanal raporu verdi, Fenerbahçe ikinci harekâtı başlattı. Tecrübeli çalıştırıcının isteği sonrası Luiz Gustavo defterini yeniden açan sarılacivertli yönetim, Marsilya'ya bu kez daha güçlü bir teklifle gitmeye hazırlanıyor. Bir an önce transferi bitirmeyi hedefleyen Kanarya, Fransız kulübüne 7 milyon Euro önerecek.