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aksam.com.tr
  • 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:13
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  • 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:13

Ricardo Quaresma'dan ayrılık açıklaması

Ricardo Quaresma'dan ayrılık açıklaması

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Ricardo Quaresma, hakkında çıkan 'Ayrılacak' haberlerin yalan olduğunu belirtti. Sosyal medyadan bir açıklama yapan Portekizli yıldız, "Sözleşmemin son senesi ve ben kulübüme, takımıma, taraftarlara yardım etmek ve şampiyon olmak için kalacağım." dedi.

Ricardo Quaresma, hakkında çıkan 'Ayrılacak' haberlerin yalan olduğunu belirtti. Sosyal medyadan bir açıklama ya- Portekizli yıldız, "Sözleşmemin son senesi ve ben kulübüme, takımıma, taraftarlara yardım etmek ve şampiyon olmak için kalacağım. Hepinize sarılıyorum. Sonsuza kadar Beşiktaş" ifadelerini kullandı.

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Ricardo Quaresma'dan ayrılık açıklaması
Ricardo Quaresma'dan ayrılık açıklaması

Ricardo Quaresma'dan ayrılık açıklaması

Ricardo Quaresma, hakkında çıkan 'Ayrılacak' haberlerin yalan olduğunu belirtti. Sosyal medyadan bir açıklama yapan Portekizli yıldız, "Sözleşmemin son senesi ve ben kulübüme, takımıma, taraftarlara yardım etmek ve şampiyon olmak için kalacağım." dedi.

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