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Transferin seyri değişti! En büyük sorun ortaya çıktı Transferin seyri değişti! En büyük sorun ortaya çıktı Falcao'nun maaşından kurtulmak isteyen ve oyuncuyu bedavaya göndermeye çalışan Monaco'nun Galatasaray'dan bir anda bonservis istemesi işleri karıştırdı.

Fenerbahçe'den 30 milyon Euro istediler! Fenerbahçe'den 30 milyon Euro istediler! Renato Sanches'e talip olan Fenerbahçe'ye Bayern Mühih'ten 30 milyon euro'luk fatura çıktı.

'Jailson çok heyecan verici' 'Jailson çok heyecan verici' Ön liberodan stoper meydana getiren Yanal, mutluluğunu şöyle anlattı: “Uzun zamandır beni bu kadar heyecanlandıran oyuncu olmamıştı. Tam bir joker, önemli müdahaleleri oldu”

Ricardo Quaresma'dan ayrılık açıklaması Ricardo Quaresma'dan ayrılık açıklaması Ricardo Quaresma, hakkında çıkan 'Ayrılacak' haberlerin yalan olduğunu belirtti. Sosyal medyadan bir açıklama yapan Portekizli yıldız, "Sözleşmemin son senesi ve ben kulübüme, takımıma, taraftarlara yardım etmek ve şampiyon olmak için kalacağım." dedi.

'Falcao akıllı, başarılı olur' 'Falcao akıllı, başarılı olur' Bir dönem Beşiktaş’ın kalesini koruyan Cordoba, vatandaşını analiz etti: “Falcao kendine nasıl bakacağını biliyor. İstanbul çok özel bir şehir. Bazılarını şaşırtıyor ama Falcao o tarz biri değil. Akıllı bir golcü ve Türkiye’de başarılı olacaktır.”

Beşiktaş, İngiltere'den bir transfer daha yapıyor Beşiktaş, İngiltere'den bir transfer daha yapıyor Burak Yılmaz’dan sakatlığı nedeniyle sezonun ilk haftasında yararlanamayan Beşiktaş’ta forvet transferi için düğmeye basılırken, İngiltere’ye giden Başkan Fikret Orman’ın Steve Mounie için Huddersfield’le pazarlıklarını sürdürdüğü bildirildi.