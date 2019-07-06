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  3. Ricardo Quaresma, MLS ekibi Los Angeles Galaxy'ye gidiyor

Ricardo Quaresma, MLS ekibi Los Angeles Galaxy'ye gidiyor

Ricardo Quaresma, MLS ekibi Los Angeles Galaxy'ye gidiyor

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma düğümü çözülüyor. 35 yaşındaki yıldız, İbrahimovic'in de formasını giydiği MLS ekibi Los Angeles Galaxy'ye gidiyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yeni sezon kadrosunda istemediği Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı renklere vedaya hazırlanıyor. Beşiktaş'la 1 yıllık sözleşmesi bulunmasına rağmen yönetimle de sorunlar yaşayan 35 yaşındaki Portekizli yıldızın ayrılık kararı aldığı ve Amerika'ya yelken açacağı belirtildi. Quaresma'nın, kendisini çok isteyen MLS ekibi Los Angeles Galaxy'nin teklifini kabul ettiği öğrenildi. Portekiz'in A Bola Gazetesi de bu flörtü doğruladı.

BAŞKAN ORMAN'LA ATIŞMIŞTI!

Gazete, Portekizli futbolcunun ABD takımına giderek İbrahimovic ile takım arkadaşı olacağını yazdı. Q7, alacakları ödenmediği için geçen ay Beşiktaş'ı FIFA'ya şikâyet etmiş, Başkan Fikret Orman'ın da "Parasını verin gönderin" restini çektiği iddia edilmişti. Ricardo Quaresma da Instagram hesabından, "Eğer beni istemiyorlarsa bir toplantı yapmaları yeter" mesajını gönderip tatilin yolunu tutmuştu.

(Sabah)

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