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  3. Ricardo Quaresma İstanbul'dan ayrılmak istemediği için Kasımpaşa'nın teklifini kabul etti

Ricardo Quaresma İstanbul'dan ayrılmak istemediği için Kasımpaşa'nın teklifini kabul etti

Ricardo Quaresma İstanbul'dan ayrılmak istemediği için Kasımpaşa'nın teklifini kabul etti

Beşiktaş’ın gönderdiği Ricardo Quaresma'nın İstanbul'dan kopmak istemediği için Kasımpaşa ile anlaştığı öğrenildi.

TM Dijital Haber Merkezi

Yönetimle büyük sorunlar yaşayarak 4 yıllık Beşiktaş kariyerine son veren Quaresma’nın önümüzdeki saatler içerisinde sağlık kontrolünden geçerek Kasımpaşa’ya imza atması beklenirken, yıldız futbolcunun mavi beyazlı kulüpten önce Başakşehir’e teklif edildiği, fakat Okan Buruk’un vetosuyla transferin gerçekleşmediği öğrenildi.

QUARESMA İSTANBUL'DAN KOPAMADI

Başkan Fikret Orman’ın takımda görmek istemediği belirtilen Quaresma’nın İstanbul’u çok sevdiği ve şehirden ayrılmak istemediği için Başakşehir – Kasımpaşa hattında mekik dokuduğu anlaşılırken, Portekizli yıldızın ülkesinden gelen tekliflerin dışında MLS Ligi’ni de reddettiği kaydedildi. Kasımpaşa’ya yıllık ücret konusunda kesinlikle sorun çıkarmayacağı bildirilen 35 yaşındaki orta sahanın Kemal Özdeş'in onayını aldığı ortaya çıkarken, Özdeş’in takımdan ayrılıp Aston Villa’ya giden Trezeguet’nin yerine Quaresma’yı düşünüldüğü vurgulandı.

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