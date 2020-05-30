Ricardo Quaresma; Botafogo, Gremio ve Vasco da Gama'ya önerildi

Kasımpaşa ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, menajerler aracılığıyla Brezilya'nın Botafogo, Gremio ve Vasco da Gama kulüplerine önerildi. 36 yaşındaki futbolcu da Brezilya fikrine sıcak bakıyor.

Ricardo Quaresma hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. UOL Esporte, Q7'nin menajerler aracılığıyla Brezilya’nın Botafogo, Gremio ve Vasco da Gama ekiplerine önerildiği belirtti.



Haberde Quarasma'nın sezon biter bitmez serbest kalacağı vurgulandı ve 36 yaşındaki futbolcunun Brezilya fikrine sıcak baktığı kaydedildi. Transferdeki en büyük engelin ise Euro kurunun yükselişte olması ve Brezilya'yı ciddi şekilde alan coronavirüs salgını. Özellikle Gremio'nun bu transferde iştahlı olduğu ve sezon sonu bir görüşme yapılabileceği belirtildi.

36 yaşında olan Quaresma'nın Portekiz'in en büyük yeteneklerinden birisi olduğu ifade edildi. Tecrübeli futbolunun Cristiano Ronaldo'dan daha büyük potansiyeli olmasına rağmen kariyeri boyunca hayal kırıklığı yarattığı da ifade edildi.

“PORTO’YA OLAN AŞKIMI HERKES BİLİYOR”

2 farklı dönemde toplam 5 yıl Portekiz ekibi Porto’nun forması giyen Ricardo Quaresma, Mavi-Beyazlılar'a transfer sinyali göndermişti. 36 yaşındaki oyuncu, "Kasımpaşa'da şu anda iyiyim ancak Porto'ya olan aşkımı herkes biliyor. Hala aynı kazanma gücüne sahibim ve galibiyet ile mağlubiyet arasındaki o farkı da yaratan bu. Ne olacağını bekleyip görmek gerekiyor" diye konuşmuştu.

(Fanatik)