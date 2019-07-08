Ricardo Quaresma bonservisini alması halinde Beşiktaş'tan ayrılacak
Ricardo Quaresma’nın akıbeti bu hafta içinde belli oluyor. Tatil sonrası İstanbul’a gelip Beşiktaş yönetimiyle görüşecek olan Portekizli yıldız, bonservisini alması halinde Siyah-Beyazlılara veda edecek.
Tatil sonrası İstanbul'a gelecek olan Quaresma, yönetimle görüşecek.
Yapılacak toplantıya avukatıyla katılacak olan Portekizli oyuncu, bonservisini alması durumunda siyah-beyazlılara veda edecek.
Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Quaresma, bonservisini alamaması halinde kariyerine siyah-beyazlılarda devam edecek.
Geçen sezon 34 maçta 4 gol, 14 asistlik performans gösteren Portekizli futbolcu; disiplinsiz hareketleri ve alacakları için ihtarname çekmesi nedeniyle ayrılığın eşiğine geldi.
Beşiktaş'ta 7 sezon forma giyen Quaresma, bu sezon 1 milyon 750 bin euro yıllık ücret alacak. Q7, 23 Haziran'da sosyal medyada siyah-beyazlıları takibi bırakmış, profilindeki Beşiktaş yazısını silmişti.
(Fotomaç)