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  3. Ricardo Quaresma bonservisini alması halinde Beşiktaş'tan ayrılacak

Ricardo Quaresma bonservisini alması halinde Beşiktaş'tan ayrılacak

Ricardo Quaresma bonservisini alması halinde Beşiktaş'tan ayrılacak

Ricardo Quaresma’nın akıbeti bu hafta içinde belli oluyor. Tatil sonrası İstanbul’a gelip Beşiktaş yönetimiyle görüşecek olan Portekizli yıldız, bonservisini alması halinde Siyah-Beyazlılara veda edecek.

Tatil sonrası İstanbul'a gelecek olan Quaresma, yönetimle görüşecek.

Yapılacak toplantıya avukatıyla katılacak olan Portekizli oyuncu, bonservisini alması durumunda siyah-beyazlılara veda edecek.

Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Quaresma, bonservisini alamaması halinde kariyerine siyah-beyazlılarda devam edecek.

Geçen sezon 34 maçta 4 gol, 14 asistlik performans gösteren Portekizli futbolcu; disiplinsiz hareketleri ve alacakları için ihtarname çekmesi nedeniyle ayrılığın eşiğine geldi.

Beşiktaş'ta 7 sezon forma giyen Quaresma, bu sezon 1 milyon 750 bin euro yıllık ücret alacak. Q7, 23 Haziran'da sosyal medyada siyah-beyazlıları takibi bırakmış, profilindeki Beşiktaş yazısını silmişti.

(Fotomaç)

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