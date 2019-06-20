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  3. Ricardo Quaresma, Beşiktaş'la ipleri kopardı! Portekizli yıldız takım arıyor

Ricardo Quaresma, Beşiktaş'la ipleri kopardı! Portekizli yıldız takım arıyor

Ricardo Quaresma, Beşiktaş'la ipleri kopardı! Portekizli yıldız takım arıyor

Beşiktaş'ı takibi bırakan Ricardo Quaresma takım arayışına girdi.

Instagram medya hesabından Başkan Fikret Orman'a yönelik, "Beni istemiyorlarsa bir toplantı yapmaları yeter" mesajı gönderen ve sonrasında tüm hesaplarından Beşiktaş'ı takibi bırakan Ricardo Quaresma takım arayışına girdi.

35 yaşındaki futbolcu eski kulübü Porto'ya dönmek istese de Portekiz ekibi bu transfere kapılarını kapattı. Q7'nin menajerinin ABD'de takım arayışlarına başladığı kaydedildi.

Kulüple olan bir yıl daha kontratının yanı sıra gelecek sezon 1 milyon 750 bin avro kazanma hakkı bulunan Portekizli yıldız, kendisine bu parayı verecek başka bir takım bulamadığı için ayrılmaya pek sıcak bakmıyor

Quaresma bir süre önce Porto'ya dönmek istemiş hatta gerekirse yıllık ücretinde indirime gidebileceğini söylemişti. Beşiktaş'ın da bonservis konusunda kolaylık sağlayacağını iletmesine rağmen Porto kulübü henüz bir girişimde bulunmadı.

(Sabah)

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