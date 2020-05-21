Ricardo Quaresma Beşiktaş'a geri dönmek istiyor

İlk olarak 2010 yılında Beşiktaşlı taraftarların yoğun isteği üzerine siyah-beyazlılara transfer olan Ricardo Quaresma, 3 yıl sonra ise takımdan ayrılmıştı.
Bu süreçte Al Ahli ve Porto formaları giyen Portekizli futbolcu, 2015 yılında ise ikinci kez siyah-beyazlı formayı giymişti. Beşiktaş'taki ikinci döneminde 2 lig şampiyonluğu yaşayan 36 yaşındaki futbolcu, bu sezon devre arası transfer döneminde ise Kartal ile yollarını ayırmıştı.
YÖNETİMLE ARASI AÇIK AYRILMIŞTI
Kulübün kendisinden alacaklarını ertelemesini istemesine olumsuz yanıt veren Quaresma'nın bu nedenle takımdan ayrılırken yönetimle arasının açıldığı biliniyordu ancak futbol hayatına Beşiktaş forması altında nokta koymak istediği öğrenilen Portekizli yıldızın, siyah-beyazlılara geri dönmeyi planladığı ve yönetimin tüm şartlarını kabul edeceği öğrenildi.
BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ SICAK BAKMIYOR
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Kartal'da ise yönetimin, hem daha önceki davranışı hem de yaşı nedeniyle Quaresma transferine sıcak bakmadığı belirtildi.
BEŞİKTAŞ FORMASIYLA 227 MAÇA ÇIKTI
2 dönem top koşturduğu Beşiktaş'ta toplam 227 maçta görev alan Portekizli yıldız; siyah-beyazlılara bu karşılaşmalarda 38 gol, 78 asistlik katkıda bulunmuştu.
(Sabah)
Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş'ın menajeri Erkan Afacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Galatasaray'ın Mert Hakan Yandaş ile protokol imzaladığına yönelik basında çıkan haberleri yalanladı. Afacan, “Mert Hakan Yandaş için basında yer alan protokol haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Bilinmelidir ki Türk takımlarının, Türk oyuncularla gelecek sezon için protokol (ön anlaşma) yapmasının TFF tarafında bir geçerliliği olmamakla beraber bu durum cezai şarta bağlanmıştır. Sözleşmenin devam ettiği kulübün izni olmadan oyuncu hiçbir şekilde başka takıma imza atamaz” ifadelerini kullandı.
Adı Galatasaray'la anılan Nijeryalı golcü Cyriel Dessers için kulübü Heracles'ten açıklama geldi. Hollanda ekibinin teknik direktörü Tim Gilissen, 25 yaşındaki forvet için teklif aldıklarını doğruladı ve “Kulüp bize bir işaret verdi ancak konuşmaya başlamak için yeterli değil. Masaya ilgi çekici ve cazip bir teklif gelirse müzakereler başlar” dedi.
İki ayrı dönemde toplam 7 yıl Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma, futbolu Siyah-Beyazlılarda bırakmak istiyor. Beşiktaş yönetimi ise tüm şartları kabul etmeye hazır olan Portekizli yıldıza sıcak bakmıyor.
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