Ricardo Quaresma: Bana verilen çek karşılıksız çıktı

Beşiktaş'tan ayrılarak Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma, siyah beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman hakkında şok açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız, Beşiktaş'tan ayrılma nedenlerini ve Fikret Orman konusuna açıklık getirdi.

Bein Sports'a röportaj veren Ricardo Quaresma, "Beşiktaş başkanı beni istemedi. Ben de Beşiktaş'tan ayrılmış oldum. Gönderiliş şeklimle bana saygısızlık yapıldı. Beşiktaş başkanı benim için artık var olmayan birisi. Ödemeler yapılmıyordu. Bu durumdan memnun değildik. Böyle olursa ayrılacağımı söyledim. Bunun üzerine başkanın bana verdiği çek karşılıksız çıktı. Ben de kulübü FIFA'ya şikayet ettim." dedi.

Fenerbahçe ve Galatasaray hakkında gelen soruyu yanıtlayan Quaresma, "Zor bir soru değil, Türkiye'de Beşiktaş'tan başka bir takımda oynamak istemediğimi hep söyledim. Fenerbahçe veya Galatasaray'a gitmek benim için zor olurdu. Her zaman söylüyorum, Porto ve Beşiktaş, benim kariyerimdeki çok önemli iki takım ve her zaman kalbimde olacaklar." ifadelerini kullandı.

"FİKRET ORMAN'IN KARŞIMA ÇIKACAK CESARETİ YOKTU"

Beşiktaş yönetimi hakkında eleştirilerde bulunan Quaresma, "Beşiktaş taraftarıyla, takım arkadaşlarımla, tesislerde çalışanlarla vedalaşma şansı bulamadım. O yüzden bunun bana yapılan bir saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Transferin bitimine 5 gün kala kadro dışı kaldığım söylendi. Fikret Orman yüzüme hiç konuşmadı çünkü karşıma çıkacak cesareti yoktu." açıklamasını yaptı.