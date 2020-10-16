Ricardo Jorge Pires Gomes'ten Türkçe mesaj: Hadi gel Erzurum'a gel

Mavi-beyazlı kulübün basın birimine açıklamada bulunan Gomes'in röportajı, takımın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Röportaja, Erzurum yöresinde vatandaşların sıkça kullandığı "Can" ve "Neydirsen Dadaş" diyerek başlayan Gomes, kendisini çok iyi hissettiğini ve takıma çok kolay adapte olduğunu bildirdi.
Futbolcu arkadaşları ve teknik ekibin kendisini çok iyi karşıladığını aktaran 28 yaşındaki forvet, "Buraya geldiğimden beri kendimi aile ortamında hissediyorum. Çok kolay adapte oldum ve artık takıma katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
Transferinin uzun bir süreç aldığından bahseden Gomes, şunları kaydetti:
"İki takımın anlaşması gerekiyordu, bu ister istemez zaman aldı. Erzurumspor Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş, bu transfer için çok ciddi emek verdi. Bana bu şansı verdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Taraftarlar bana sosyal medya üzerinden çok destek verdiler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Sosyal medyadan çok sayıda 'hoş geldin' mesajı aldım. Onların bu desteklerini sürdürmeleri, bizim saha içindeki işlerimizi kolaylaştırma noktasında çok önemli."
Gomes, röportajını "hadi gel Erzurum'a gel" diyerek tamamladı.
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tyler Boyd'a ayrılık için Sergen Yalçın'dan izin çıktı.
Bu sezon 20 maça ilk 11'de başlaması halinde sözleşmesi bir sezon daha uzayacak olan Ryan Babel için Galatasaray planını hazırladı. Hollandalı futbolcuyu yedek kulübesine gönderecek olan Cimbom, devre arasında oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Ryan Babel için en yüksek olasılık ABD.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son haftalardaki performanslarıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'yi Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de sahaya sürerek iki futbolcuya da son şanslarını verecek.
Galatasaray'ı daha da yüksek mertebelere taşımak için yola çıktığını belirten Galatasaray Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) eski Başkanı Metin Öztürk, seçim için hazır olduğunu söyledi.
Süper Lig, TFF 1. Lig ve Misli.com 2. Lig'de mücadele eden kulüplerden 13'ü UEFA, 53'ü ulusal lisans aldı ve 6 kulübün 3 puanı silindi.
Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 25. kez karşı karşıya gelecek.