Rhian Brewster, 23,5 milyon sterline Sheffield United'da

Kulüpten yapılan açıklamada, Rhian Brewster'in bonservisi için Liverpool'a 23,5 milyon sterlin ödeneceği ve bu bedelin kulüp rekoru olduğu belirtildi.
Sheffield United, 20 yaşındaki İngiliz santrfor ile de 5 yıllık sözleşmeye imza attı. Futbolcunun Sheffield United'dan başka bir kulübe geçmesi halinde Liverpool, bu transferden yüzde 15 pay alacak. Liverpool, gelecek 3 sezon içinde sözleşmede belirtilen bonservis bedelini ödemesi halinde Brewster'i kadrosuna yeniden katabilecek.
İngiltere'nin alt yaş milli takımlarında forma giyen ve geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Rhian Brewster, Liverpool'da sadece 4 karşılaşmada görev aldı.
Son olarak Papiss Cisse'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, kanat transferi için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, Nabil Dirar ve Garry Rodrigues'i gönderip bu mevkiye takviye yapma amacında.
Fatih Karagümrük'ün flaş transferi dünyaca ünlü orta saha Lucas Biglia, kendisini Trabzonspor'un istediğini ama Fatih Karagümrük'ü seçtiğini açıkladı.
Galatasaray, Jimmy Durmaz'ın Fatih Karagümrük'e kiralandığını açıkladı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilerek Avrupa'dan elenen Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile 4 Ekim Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Çaykur Rizespor, geçen sezon Sivasspor forması giyen 27 yaşındaki Andrade Fernando'yu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Rumen forvet Denis Alibec'i kadrosuna kattı.