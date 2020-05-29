Reymundo Zamora Nunez: Yapacak bir şey yok, sabahtan akşama kadar dinleniyoruz

Erkek Milli Boks Takımı'nın Kübalı başantrenörü Reymundo Zamora Nunez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ayrı kaldığı sporcularına kavuşacağı günü bekliyor.

Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle ülkesine dönemeyen Nunez, günlerini Türkiye Boks Federasyonu Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde geçiriyor.



Her gün düzenli olarak sporunu yapan Nunez, yakın zamanda sporcularına kavuşmayı hayal ediyor.

Nunez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın süreci bitene kadar kamp merkezinde kalacağını söyledi.

Antrenmanlarını merkezde sürdürdüğünü dile getiren Nunez, "Antrenmanların haricinde yapacak bir şey olmadığı için burada sabahtan akşama kadar dinleniyoruz. Koronavirüs bitinceye kadar burada olacağım. Sporcularımın gelmesini ve olimpiyat elemelerini bekliyorum. Sporcularımı çok özledim. Onlarla ilişkimiz çok güzel." dedi.

Tüm dünyanın Kovid-19 nedeniyle zor bir süreçten geçtiğine işaret eden Nunez, şunları kaydetti:

"Koronavirüs çok tehlikeli ama Türkiye bence durumu çok iyi kontrol etti. Koronavirüs başladığında ülkeme dönmeyi düşündüm ama Küba'da da koronavirüs var. Sporcularımla bazı günlerde video konferansla konuşabiliyoruz. Federasyonla ilişkimiz çok iyi. Sporcuların bu süreçten olumsuz etkileneceğini düşünmüyorum. Bizim bir metodumuz var, onlar evden çalışabilir."

Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde her türlü imkana sahip olduğunu belirten Nunez, Türkiye Boks Federasyonuna teşekkür etti.