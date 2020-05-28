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aksam.com.tr
  • 28 Mayıs 2020 Perşembe 08:00
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Rennes'den Uğurcan ısrarı

Rennes'den Uğurcan ısrarı

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Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Rennes, Trabzon'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır'ı renklerine bağlamak istiyor.

AKŞAM Özel Haber | Orçun ÖZATEŞ

Koronavirüs salgını nedeniyle tescil edilen Fransa’da Ligue 1’i üçüncü sırada tamamlayan ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Rennes, oluşturacağı bütçe kapsamında Trabzonspor’un genç file bekçisi Uğurcan Çakır’ı renklerine bağlamak istiyor. Fransız ekibi, Uğurcan’ı kadrosuna katmak için tüm imkanları seferber etmiş durumda. Trabzonspor Yönetimi ise genç eldiven için 25 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli talep ediyor. Transfer görüşmeleri sürüyor.

İNGİLİZLER DE TAKİP EDİYOR

Uğurcan, İngiliz ekiplerinin de gözdesi halinde. Liverpool başta olmak üzere Tottenham ve Leicester City de başarılı kaleciyle ilgileniyor. Trabzonspor ile 2024 yılına kadar sözleşme uzatan Uğurcan Çakır, bu sezon Süper Lig’de 25 maçta görev aldı.

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Rennes'den Uğurcan ısrarı
Rennes'den Uğurcan ısrarı

Rennes'den Uğurcan ısrarı

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Rennes, Trabzon'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır'ı renklerine bağlamak istiyor.

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