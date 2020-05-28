Rennes'den Uğurcan ısrarı

AKŞAM Özel Haber | Orçun ÖZATEŞ
Koronavirüs salgını nedeniyle tescil edilen Fransa’da Ligue 1’i üçüncü sırada tamamlayan ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Rennes, oluşturacağı bütçe kapsamında Trabzonspor’un genç file bekçisi Uğurcan Çakır’ı renklerine bağlamak istiyor. Fransız ekibi, Uğurcan’ı kadrosuna katmak için tüm imkanları seferber etmiş durumda. Trabzonspor Yönetimi ise genç eldiven için 25 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli talep ediyor. Transfer görüşmeleri sürüyor.
İNGİLİZLER DE TAKİP EDİYOR
Uğurcan, İngiliz ekiplerinin de gözdesi halinde. Liverpool başta olmak üzere Tottenham ve Leicester City de başarılı kaleciyle ilgileniyor. Trabzonspor ile 2024 yılına kadar sözleşme uzatan Uğurcan Çakır, bu sezon Süper Lig’de 25 maçta görev aldı.
Sportif Direktör Emre Belözoğlu, yardımcısını belirledi... Fenerbahçe'de henüz resmi olarak görevi açıklanmayan Orhan Ak'ın özellikle futbolcu izleme ve seçimi konusunda Emre Belözoğlu'yla birlikte çalıştığı belirtiliyor. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Rennes, Trabzon'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır'ı renklerine bağlamak istiyor.
Eskişehir efsanesinin mimarlarından Ender Konca o günleri AKŞAM'a anlattı: “1970 yılında Köln'de Almanya ile 1-1 berabere kaldık. O maçtan sonra Eintracht Frankfurt'a transfer oldum. Bir de Ankara'da Galatasaray'ı 3-2 yenerek Eskişehirspor'a Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı getirdik.”
Kolombiyalı forvetin 2013'te Benzema yüzünden Real Madrid'e gidemediği ortaya çıktı. Diario AS gazetesinin Real Madrid Muhabiri Tomas Roncero, “2013'te Radamel Falcao, Real Madrid'e imza atacaktı. Ancak Başkan Florentino Perez, Benzema'yla arasının açılmaması için ondan vazgeçti” dedi.
Hollanda basını, Beşiktaş'ın 30 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllığına anlaştığını iddia etti.
Al Hilal, Bafetimbi Gomis ile 2 yıllık yeni anlaşma sağladı.
Max Kruse'nin yeniden Almanya'da forma giyme isteğini dile getirmesiyle Bundesliga kulübü 'geri dönüş' ihtimallerini düşünüyor.