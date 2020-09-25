Rennes, Uğurcan Çakır'ı istiyor

Fransız Rennes kulübü, kalecisi Edouardo Mendy’yi, Chelsea’ye sattı ve yeniden Trabzonspor’un genç kalecisi Uğurcan Çakır’ı gündemine aldı.
Daha önce de Uğurcan için 12 milon euro teklif eden Fransızlar’ın bu rakamı 15 milyon euroya kadar çıkarması bekleniyor. Trabzon daha önce milli kaleciye gelen 15 milyon euronun altındaki teklifleri geri çevirmişti. Ancak Fransız ekibi Rennes’in bu kez pazarlık masasına daha kararlı oturacağı belirtiliyor.
Uğurcan, geçen sezon ligde gösterdiği performansla Avrupa’nın devlerinin dikkatini çekmişti.
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Alman devi Bayern Münih, İspanyol ekibi Sevilla'yı normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma devresinde bulduğu golle 2-1 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu.
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Edouarda Mendy'yi Chelsea'ye satan Rennes, gözünü tekrardan Uğurcan Çakır'a dikti.
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