Rennes, Galatasaray'dan ayrılan Nzonzi'yi kadrosuna kattı

Rennes Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Nzonzi'nin sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Roma ile anlaşıldığı duyuruldu.
Fransız kulübünün, sezon sonunda oyuncunun kiralık sözleşmesini uzatma hakkı olduğu belirtildi.
Galatasaray'ın sezon başında İtalya'nın Roma ekibinden transfer ettiği Fransız futbolcu, disiplinsiz davranışları nedeniyle Süper Lig'in 15. haftası öncesinde kadro dışı bırakılmıştı.
Steven Nzonzi, sarı-kırmızılı takımda 15 resmi müsabakada forma giymişti.
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