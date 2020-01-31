Rennes, Galatasaray'dan ayrılan Nzonzi'yi kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, ligde 20. haftanın açılış maçında kendi sahasında Başkent ekibi Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup etti.

Süper Lig'de ara transfer dönemi bu akşam 18:00'da sona erdi. İşte Türkiye'de ara transfer döneminde atılan tüm imzalar...

Beşiktaş, transfer döneminin kapanmasına 1 dakika kala Boateng'in belgelerini yetiştirdi ve 1.5 yıllık kiralık olarak anlaşma sağlandı.

Galatasaray'da iki futbolcunun sözleşmesi askıya alındı

Transfer döneminde Henry Onyekuru, Sekidika ve Saracchi'yi kadrosuna katarak yabancı kontenjanını aşan Galatasaray, transferin son gününde istediği stoper transferini yapamadı ve iki futbolcusunun daha sözleşmesini askıya aldı.