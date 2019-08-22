Renato Sanches'e talip olan Fenerbahçe, Bayern Münih'ten '30 milyon Euro isteriz' yanıtını aldı

TM Dijital Haber Merkezi
Orta sahaya kaliteli bir futbolcu almak isteyen ve çalışmalarına son sürat devam eden Damien Comolli, Renato Sanches için Bayern Münih’le masaya oturmuştu. Yıldız futbolcuyu bırakmayacağını söyleyen Niko Kovac sarı lacivertli kulübe kapılarını kapatırken, aradan geçen 15 günlük süreç Sanches rüzgarını tam tersine döndürdü.
SANCHES KÖPRÜLERİ ATTI
16 Ağustos’ta Herta Berlin deplasmanında sezonu açan Bayern Münih’te Renato Sanches’in sadece 5 dakika görev alması genç futbolcuyu çıldırttı. 2-2 biten mücadelenin 85.dakikasında Thomas Müller’in yerine oyuna dahil olan Sanches kesin olarak takımdan ayrılmayı kafasına koyarken, Alman devinin de bu krize artık bir son vereceği ve Portekizli orta saha için gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi.
BAYERN 30 MİLYON EURO İSTİYOR
Fenerbahçe’nin yoklama çektiği 22 yaşındaki Renato Sanches için Bayern Münih’in 30 milyon Euro fiyat belirlediği ortaya çıktı. Bu rakamı duyar duymaz transferden vazgeçen Comolli listedeki diğer oyunculara yönelirken, Sanches’in Yusuf Yazıcı’nın takımı Lille’in yolunu tutacağı bildirildi.
Renato Sanches'e talip olan Fenerbahçe'ye Bayern Mühih'ten 30 milyon euro'luk fatura çıktı.
Ön liberodan stoper meydana getiren Yanal, mutluluğunu şöyle anlattı: “Uzun zamandır beni bu kadar heyecanlandıran oyuncu olmamıştı. Tam bir joker, önemli müdahaleleri oldu”
Ricardo Quaresma, hakkında çıkan 'Ayrılacak' haberlerin yalan olduğunu belirtti. Sosyal medyadan bir açıklama yapan Portekizli yıldız, "Sözleşmemin son senesi ve ben kulübüme, takımıma, taraftarlara yardım etmek ve şampiyon olmak için kalacağım." dedi.
Bir dönem Beşiktaş’ın kalesini koruyan Cordoba, vatandaşını analiz etti: “Falcao kendine nasıl bakacağını biliyor. İstanbul çok özel bir şehir. Bazılarını şaşırtıyor ama Falcao o tarz biri değil. Akıllı bir golcü ve Türkiye’de başarılı olacaktır.”
Burak Yılmaz’dan sakatlığı nedeniyle sezonun ilk haftasında yararlanamayan Beşiktaş’ta forvet transferi için düğmeye basılırken, İngiltere’ye giden Başkan Fikret Orman’ın Steve Mounie için Huddersfield’le pazarlıklarını sürdürdüğü bildirildi.
Ersun Yanal raporu verdi, Fenerbahçe ikinci harekâtı başlattı. Tecrübeli çalıştırıcının isteği sonrası Luiz Gustavo defterini yeniden açan sarılacivertli yönetim, Marsilya'ya bu kez daha güçlü bir teklifle gitmeye hazırlanıyor. Bir an önce transferi bitirmeyi hedefleyen Kanarya, Fransız kulübüne 7 milyon Euro önerecek.
Obi Mikel ve Sturridge hamleleri ile dikkat çeken Trabzonspor, 6 numaraya bir takviye yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda gündeme Tottenham’ın kiralık olarak göndermek istediği Victor Wanyama girdi, Kenyalı için maliyet araştırmasına başlandı.