Renato Sanches'den Burak Yılmaz'a övgü doolu sözler

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille harika bir performans sergileyen 35 yaşındaki Burak Yılmaz'a takım arkadaşı Renato Sanches de övgü dolu sözler kullandı.
Burak Yılmaz'ın Lille'e başka bir hava kattığını ifade eden Sanches, "Burak Yılmaz, 35 yaşında ama harika bir performans sergiliyor; çok çalışıyor ve adeta bir makine gibi" dedi.
Millilerimizin performanslarıyla galibiyetlerine devam eden Lille'de özellikle sezon başında Beşiktaş'tan transfer edilen Burak Yılmaz'ın performansı dikkat çekerken, tecrübeli golcü Lille formasıyla çıktığı 7. maçında 3. golünü attı ve Fransa Ligi'ne çabuk ısındı. Burak Yılmaz'ın Lens maçında attığı gol sonrasında Lille kulübü sosyal medya hesabından Burak Yılmaz'ın golünü 'Kral' ve Türk Bayrağı notuyla paylaştı.
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