Renato Sanches, Bayern Münih'ten ayrılmak istiyor

Bayern Münih'in Portekizli orta sahası Renato Sanches, takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.

Bundesliga takımlarından Bayern Münih'te fazla forma şansı bulamadığı için şikayetçi olan Renato Sanches, flaş açıklamalarda bulundu.

Bir dönem Fenerbahçe'nin de gündemine giren genç futbolcu, ''Bayern Münih'te içinde bulunduğum durum hoşuma gitmiyor. İkinci kez başka bir takıma gitmek istiyorum ama Bayern buna izin vermiyor. Tüm maç 5 dakika oynamak benim için yeterli değil. Artık ayrılmak istiyorum.'' sözlerini kullandı.

2021 yılına kadar Bayern Münih ile sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki futbolcu, Bundesliga'nın ilk haftasında takımının Hertha Berlin ile oynadığı maçta 5 dakika şans bulmuştu.

(Sporx)