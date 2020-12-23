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aksam.com.tr
  • 23 Aralık 2020 Çarşamba 11:55
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Renato Sanches 20 milyon euroya Liverpool'a gidiyor

Renato Sanches 20 milyon euroya Liverpool'a gidiyor

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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Renato Sanches, İngiltere Premier Lig'e dönüş yolunda.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un Renato Sanches'i yakın takipte olduğu ve Portekizli oyuncu için 20 milyon Euro'yu gözden çıkarttığı kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Bayern Münih’ten Lille’in yolunu tutan Portekizli orta saha, geçen sezon Fransız ekibiyle 30 maçta boy gösterdi. Bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle formasından uzak kalan Sanches, ligde sadece 8 maçta görev alabildi. Serie A ekiplerinden Inter’in de radarında olan Sanches’in daha önce de boy gösterdiği Premier Lig’e daha yakın olduğu iddia edildi.

SANCHES İÇİN 20 MİLYON EURO

Renato Sanches için yakın takipte olan Liverpool, teknik direktör Jürgen Klopp'un takımında görmek istediği Portekizli oyuncu için 20 milyon Euro civarında bir bonservis bedelini gözden çıkarttı.

WIJNALDUM, BARCELONA'NIN RADARINDA

Öte yandan Liverpool’un Hollandalı orta sahası Wijnaldum’un bir süredir Barcelona’nın takibinde olduğu, Ada ekibinin Sanches transferini bitirmesi halinde Wijnaldum’un takımdan ayrılmasına izin verebileceği iddia ediliyor. Daha önce Premier Lig’de Swansea forması giyen Sanches, 15 maçta görev yapmıştı.

AVRUPA KULÜPLERİNİN GÖZDESİ LILLE

Geçtiğimiz günlerde el değiştiren Fransız ekibindeki yıldız isimler Avrupa kulüplerinin radarında bulunuyor. İyi teklif gelmesi halinde takımdaki bütün isimlerin gönderilebileceği ifade edilirken, Sanches’in yanı sıra Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Jonathan Bamba ve Jonathan Ikone gibi isimler için teklif bekleniyor. Fransız ekibinin özellikle Yusuf, Bamba ve Ikone’nin transferlerinden yüksel gelir beklediği biliniyor.

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