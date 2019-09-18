Rekortmen şampiyon Rıza Kayaalp

AKŞAM

DÜNYANIN en güçlü adamı Rıza Kayaalp. Kazakistan’ın Başkenti Nur Sultan’da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası’nda, grekoromen stildeki gururumuz Rıza Kayaalp, ülkemize ilk altın madalyayı kazandıran isim oldu. Önceki gün bronz kazanan Cenk İldem’den sonra dün Rıza Kayaalp, 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pinto Hinds ile karşı karşıya geldi. Sporcumuz ilk devreyi 3-0 önde kapattı. İkinci yarıda hakemler Rıza’ya ihtar ve rakibe 1 puan verdi. Ancak Kübalı hiçbir varlık gösteremedi.

HAMZA YERLİKAYA’YI GEÇTİ

Rıza Kayaalp, grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu. Olimpiyat ikincisi Rıza, grekoromen stilde üçer dünya şampiyonluğu bulunan Hamza Yerlikaya ve Selçuk Çebi’yi geride bıraktı. Rıza, serbest stilde 4 kez dünya şampiyonluğu kazanan Hüseyin Akbaş’tan sonra bu rakama ulaşan ilk Türk güreşçi oldu.