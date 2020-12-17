Rekora 4 maç kaldı! Ozan Kabak'lı Schalke 04 yine mağlup

Freiburg'a galibiyeti getiren golleri 50. ve 68. dakikalarda Sallai kaydetti.
OZAN KABAK 90 DAKİKA OYNADI
Schalke'de forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, karşılaşmada 90 dakika boyunca sahada kaldı. Ahmed Kutucu ise 70. dakikada oyuna dahil oldu.
Ligde 9 maç aradan sonra galibiyetle tanışan Freiburg, puanını 14'e yükseltti ve 10. sırada yer aldı. Bundesliga'da 28 maçtır galibiyet yüzü göremeyen ve rekoru kırmasına (32 maç) 4 maç kalan Schalke ise 4 puanla 18. sırada yer buldu.
Freiburg, gelecek hafta Hertha Berlin'i konuk edecek. Schalke ise Bielefeld'i ağırlayacak.
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