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aksam.com.tr
  • 08 Şubat 2020 Cumartesi 08:00
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  • 07 Şubat 2020 Cuma 23:05

Rekor Trabzon'da

Rekor Trabzon'da

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SÜPER Lig’de 2019/20 sezonun ilk yarısında 21 yaş altı futbolculara en fazla süre veren takımlar belli oldu.

AKŞAM

Altyapıdan çıkardığı futbolcularla dikkat çeken Trabzon’da sezonun ilk yarısında 21 yaş altı olan 9 futbolcuya toplamda 2391 dakika süre verildi. Fırtına’da en fazla süre alan oyuncu Hüseyin Türkmen ve Yusuf Sarı oldu. Trabzonspor’un ardından Fenerbahçe de 1714 dakika ile ikinci sırada yer aldı.

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