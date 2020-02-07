Rekor Trabzon'da

SÜPER Lig’de 2019/20 sezonun ilk yarısında 21 yaş altı futbolculara en fazla süre veren takımlar belli oldu.

AKŞAM

Altyapıdan çıkardığı futbolcularla dikkat çeken Trabzon’da sezonun ilk yarısında 21 yaş altı olan 9 futbolcuya toplamda 2391 dakika süre verildi. Fırtına’da en fazla süre alan oyuncu Hüseyin Türkmen ve Yusuf Sarı oldu. Trabzonspor’un ardından Fenerbahçe de 1714 dakika ile ikinci sırada yer aldı.