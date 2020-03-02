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aksam.com.tr
  • 02 Mart 2020 Pazartesi 18:58
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  • 02 Mart 2020 Pazartesi 19:01

Red Bull Salzburg-Eintracht Frankfurt maçında koronavirüs tespiti

Red Bull Salzburg-Eintracht Frankfurt maçında koronavirüs tespiti

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28 Şubat'ta UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Red Bull Salzburg-Eintracht Frankfurt maçını izleyen bir taraftarda koronavirüs tespit edildi. Gelen haberin ardından 29 bin taraftar için risk uyarısı yapıldı.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Red Bull Salzburg ile Eintracht Frankfurt arasında oynanan mücadeleyi izleyen bir taraftarda koronavirüs tespit edildi.

30 yaşındaki bir Frankfurt taraftarı, Salzburg maçı için Avusturya'ya gitti. Salzburg'da 2 gün otelde kalan taraftarda koronavirüse rastlandı.

Otelde bu taraftarla yakın temasta bulunan 18 görevlinin karantinaya alındığı açıklandı. Yetkililerden yapılan açıklamalarda taraftarın kaldığı otel ve odaları dezenfekte edildi ancak bir uyarı da yapıldı: 29 bin taraftar için risk var. Olayın ardından ise Salzburg'da başka bir koronavirüs vakası yaşanmadı.

(TRT Spor)

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