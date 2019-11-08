Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,755
  • 6,3573
  • 274.597
  • 103544
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Recep Uçar: Maçın kazanımı genç oyuncular oldu

Recep Uçar: Maçın kazanımı genç oyuncular oldu

Recep Uçar: Maçın kazanımı genç oyuncular oldu

UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nun 4. haftasında Beşiktaş, Portekiz deplasmanında Braga ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar sahadan 3-1 mağlup ayrılarak, Avrupa serüvenine nokta koydu.

Maçın ardından Beşiktaş Teknik Sorumlusu Recep Uçar, açıklamalarda bulundu:

''Savunma ve hücumda bir planı olan takıma karşı 50 dakika 10 kişi oynamak kolay değil. Takım halinde iyi savunma yapmaya çalıştık, önceliğimiz buydu. Pozisyon da bulduk iki tane ama istediğimiz gibi değerlendiremedik, 80. dakikada da 3. golü yedik ve bitti maç. Avrupa'daki yolculuğumuz sona erdi, iddiamız kalmadı ama bugünkü maçta Kartal ve Erdem gibi altyapıdan yetişen oyuncularımıza da şans verdik. Bu maçın kazanımlarının bu genç oyuncularımız olduğunu düşünüyorum.''


Cenk Küpeli'den Demet Şener'e 1 milyonluk teselli hediyesi
Ahmet Kural: Sevgilim diye takipleşmek zorunda mıyız?
Can Yaman: 'Aynı sette çalışan insanların ilişki yaşaması normal'
Hadise suskunluğunu bozdu! 'Murat ve ben yıllardır...'
Partner muamması son buldu! Aslıhan Karalar'dan açıklama
<p>Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2019 yılında en fazla üretim yapan mesleki ve teknik anadolu lis

Yozgat´taki Bu Lise Para Basıyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Antalya'da korkutan görüntü! Balon balıkları saniyeler içinde paramparça ettiler

İstanbul'daki bu restoranda masalar tablet, garsonlar robot