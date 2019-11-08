Recep Uçar: Maçın kazanımı genç oyuncular oldu

Maçın ardından Beşiktaş Teknik Sorumlusu Recep Uçar, açıklamalarda bulundu:

''Savunma ve hücumda bir planı olan takıma karşı 50 dakika 10 kişi oynamak kolay değil. Takım halinde iyi savunma yapmaya çalıştık, önceliğimiz buydu. Pozisyon da bulduk iki tane ama istediğimiz gibi değerlendiremedik, 80. dakikada da 3. golü yedik ve bitti maç. Avrupa'daki yolculuğumuz sona erdi, iddiamız kalmadı ama bugünkü maçta Kartal ve Erdem gibi altyapıdan yetişen oyuncularımıza da şans verdik. Bu maçın kazanımlarının bu genç oyuncularımız olduğunu düşünüyorum.''