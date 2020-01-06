Recep Niyaz'a Süper Lig'den iki talip birden

Yukatel Denizlispor'da Recep Niyaz, takımın Antalya kampına katıldı. Kadro dışı bırakılacağı iddia edilen 25 yaşındaki oyuncuya Süper Lig'den iki takım talip oldu.

Yukatel Denizlispor transfer dönemine çalkantılı girdi. Yeşil-siyahlılar geçtiğimiz sezon takımın şampiyon olmasında büyük payı olan Mehmet Akyüz, Burak Çalık ve Oğuz Yılmaz geçmiş dönemden doğan alacakları nedeniyle kulübü Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet etmişti. Bu gelişme üzerine Denizlisporlu kurmaylar 3 oyuncuyu süresiz kadro dışı bıraktı ve kendilerine kulüp bulmalarını istedi.

KAMPA KATILDI!

Kadro dışı bırakıldığı öne sürülen Recep Niyaz ise yeşil-siyahlı kurmaylarla gerçekleştirdiği toplantı sonrası takımda kaldı ve Antalya kampına katıldı. 25 yaşındaki oyuncunun kulüple uzlaşıya vardığı öğrenildi.

RECEP SATILACAK MI?

Ancak Denizlisporlu kurmayların Recep Niyaz'ı iyi bir teklif gelmesi halinde elden çıkarmayı düşündüğü, değerinin düşmemesi içinde kadro dışı bırakmak istemediği iddia edildi. Denizli Gazetesi'nin haberine göre; Recep'i Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Başakşehir ile yeniden yapılanmaya gidecek olan Kasımpaşa'nın takip ettiği ve Horoz'un kapısını çalacağı öğrenildi.

ŞAMPİYONLUKTA BÜYÜK PAYI VARDI!

Yeşil-siyahlılara geçtiğimiz sezon başında transfer olan Recep, şampiyonluğa 12 gol, 4 asistle katkı vermişti. Bu sezona da golle başlayan 25 yaşındaki oyuncu kulüple yaşadığı sorunların ardından kulübeye hapsolmuştu. Tecrübeli oyuncunun gönlünün Denizlispor'da kalmaktan yana olduğu öğrenildi.