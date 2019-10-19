Recep Niyaz: Fenerbahçe'ye de gol atmak istiyorum

Dokuz yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkan Denizlispor'un başarısında büyük pay sahibi olan Recep Niyaz 5 yıl formasını giydiği Fenerbahçe ile yarın oynanacak maç öncesinde ilginç açıklamalarda bulundu.

Babadan Fenerbahçeli olduğunu ancak memleketi Denizli'nin başarılı olması için büyük çaba sarf ettiğini dile getiren Recep, "Fenerbahçe'nin benim futbol yaşantımdan büyük önemi var. 14 Mayıs 2006'da Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaçırdığı Denizlispor maçında top toplayıcı olduğunu söyleyen Recep, "Tabii ki o maçı unutamıyorum. Denizlispor yenilseydi küme düşecekti. O anda Denizlispor'un kazanması için çok dualar ettim. Sonuçta maç 1-1 berabere bitti, Fenerbahçe şampiyonluğu kaçırdı ama biz ligde kaldık. Sonra Fenerbahçe'ye gittim ve gerek U19 Milli Takım'da, gerekse Fenerbahçe'de büyük işler başardım ancak ben ve Salih Uçan gibi gençleri takımda tutmadılar. O nedenle F.Bahçe'ye kırgınlığım var" diye konuştu.

ARTIK ÇIKIŞ YAPACAĞIZ

24 yaşında olmasına rağmen 11 takımda forma giydiğini söyleyen Recep, "Gönül verdiğim kentimin takımı Denizlispor'dayım. Son haftalarda istemediğimiz sonuçlar aldık. Mehmet Özdilek hocamızla yeni sayfa açacağız. Fenerbahçe'ye karşı hocam görev verirse gol atmayı da çok isterim. Burada çok mutluyum ve huzurluyum" dedi.

(Yeni Asır)