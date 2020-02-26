'Real'i duyunca motive oldum'

Beşiktaş’a iki gol atan Sörloth, yüksek konsantrasyonun sebebini böyle açıkladı: “Real haberini Beşiktaş maçı öncesi soyunma odasında otururken, arkadaşımın Snapchat grubundan öğrendim. Bu motivasyonla maça çıkmak çok güzel oldu. Özgüvenimi artıran bir haberdi açıkçası.”

ÖZEL HABER | ORÇUN ÖZATEŞ

SÜPER Lig’in süper golcüsü Alexander Sörloth, son Beşiktaş karşılaşmasında Karadeniz ekibine hayat veren oyuncu oldu. Attığı iki golle Karadeniz ekibinin yenilgisini önleyen baş aktörlerden biri olan Sörloth, Norveç basınına konuştu. Yıldız oyuncu, Nörveçli gazetecinin, “Türkiye kaynaklı haberlere göre Real Madrid seninle ilgileniyormuş. Beşiktaş maçına scout gönderdiği söyleniyor” şeklindeki sorusuna şu cevabı verdi: “Real Madrid haberini Beşiktaş maçından önce soyunma odasında otururken aldım. Arkadaşımın Snapchat grubundan öğrendim. Bu motivasyonla maça çıkmak benim adıma güzel oldu. Kötü olmayan, özgüvenimi artıran bir haberdi açıkçası.”

BARÇA’YI YAKALAMAK İÇİN...

Gazeteciler bu kez Sörloth’a, Real Madrid iddialarının doğru olup olmadığı konusundaki fikrini soruyor. Norveçli golcü, bu konu hakkında bilgisi olmadığını belirtirken, sohbette bulunan Baba Goran Sörloth araya girip esprili bir şekilde, “Ben inanırım. Alexander ve benim aramdaki en büyük fark bu sanırım” ifadesini kullandı. Bunun üzerine gazeteciler de “Real Madrid’in, Barcelona’yı yakalayabilmesi için Alexander Sörloth’a ihtiyacı var” diyerek sohbete eğlenceli bir boyut kattı. Ardından, “Trabzonspor gibi sık sık şampiyon olmayan bir takımda 19 gol atarak, gol krallığının zirvesinde olmak önemli. Ağustostan beri bütün maçlarda 25 gol attın” ifadesi kullanıldı.

TEK DÜŞÜNCEM ŞAMPİYON OLMAK

Norveçli basın mensubunun Sörloth’a, Real Madrid konusundaki markajı devam etti. Gazeteci bu kez, “Madrid’de yaşamak nasıl olacak?” sorusunu yöneltti. Buna karşılık Trabzonsporlu golcünün cevabı netti: “Tek düşüncem Trabzonspor ile şampiyon olmak şu an için” Kahkahalarla devam eden sohbete baba Goran Sörloth tekrar katıldı, “Ne turist olarak ne de futbolcu olarak Madrid’e gitmenizi tavsiye ederim. Çünkü Plaza Mayor çok pahalı” ifadesini kullandı.

BAŞKAN MUHTEŞEM

NORVEÇLİ basın mensupları, daha önce Trabzon’daki yabancıların maaşlarını almakta zorluk çektiğinden söz ederek, “Trabzon’u diğer kulüplerden ayıran temel özellik nedir?” sorunu yöneltti. Sörloth, “Trabzon’un transferleri oyuncunun ismine bakarak değil, kalitesine bakarak yaptığını söylemeliyim. Muhteşem bir başkana sahibiz” yanıtını verdi.

STURRİDGE İLE ARAM ÇOK İYİ

KUZEYİN Kralı lakaplı Sörloth, takım arkadaşı olan İngiliz Daniel Sturridge ile ilişkisinin çok iyi olduğunu belirterek, “Saha içinde ve saha dışında çok iyi anlaşıyoruz” ifadesini kullandı. Yıldız golcü kontratı konusunda ise, “İki yıl kiralama ve satın alma önceliğinin Trabzonspor’da olduğu söyleniyor. C.Palace’ın beni geri alma isteği olduğu konusunda bir bilgim yok” ifadesini kullandı.