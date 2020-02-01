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aksam.com.tr
  • 01 Şubat 2020 Cumartesi 23:25
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  • 01 Şubat 2020 Cumartesi 23:25

Real Valladolid'e üç puanı Enes Ünal getirdi

Real Valladolid'e üç puanı Enes Ünal getirdi

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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında Real Valladolid, deplasmanda Mallorca'yı milli oyuncu Enes Ünal'ın attığı golle 1-0 yendi.

Enes, takımına galibiyeti getiren golü 55. dakikada kafa vuruşuyla kaydetti.

Mallorca'da ilk 11'de sahaya çıkan Ünal, 89. dakikada yerini Fede San Emeterio'ya bıraktı.

Son haftalarda takımının en iyi oyuncularından biri olarak öne çıkan Enes, bu sezon ligde 4. golünü attı.

Valladolid deplasmanda aldığı galibiyetle puanını 25'e çıkartırken, Mallorca 18 puanda kaldı.

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