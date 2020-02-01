Real Valladolid'e üç puanı Enes Ünal getirdi

Enes, takımına galibiyeti getiren golü 55. dakikada kafa vuruşuyla kaydetti.
Mallorca'da ilk 11'de sahaya çıkan Ünal, 89. dakikada yerini Fede San Emeterio'ya bıraktı.
Son haftalarda takımının en iyi oyuncularından biri olarak öne çıkan Enes, bu sezon ligde 4. golünü attı.
Valladolid deplasmanda aldığı galibiyetle puanını 25'e çıkartırken, Mallorca 18 puanda kaldı.
Trabzonspor, Süper Lig’in 20. hafta mücadelesinde ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti.
Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından konuştu.
Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı maçın ardından kısa süreli gerginlik yaşandı.
Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti.