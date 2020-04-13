Real Madrid'le görüşüp kararını verecek

Hakimi, İspanyol radyosu Cadena Ser'e yaptığı açıklamada, Avrupalı kulüplerin kendisiyle ilgilenmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.
Borussia Dortmund’la olan sözleşmesinin haziran ayında biteceğini hatırlatan 21 yaşındaki Faslı oyuncu, "Teorik olarak Real Madrid'e dönmek zorundayım. Haziranda bir karar vermem gerekiyor ve bu benim kariyerim için çok büyük bir adım olacak." ifadelerini kullandı.
İspanyol ekibiyle henüz iletişime geçmediğini kaydeden Hakimi, "Yakın zamanda bazı görüşmeler yapacağız ve benim için en iyisinin ne olduğuna karar vereceğiz." yorumunu yaptı.
Real Madrid'in 2018 yılında Borussia Dortmund’a kiraladığı Hakimi ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Koronavirüs Avrupa'da futbolu durdursa da Belarus yoluna devam ediyor. Futbol federasyonu lig maçlarını Youtube üzerinden şifresiz yayınlama kararı alıp dünyaya açtı. Bu kararın emsal teşkil edip etmeyeceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak.
TFF 1. Lig ekiplerinden Karagümrük'ün yaz aylarında NEC Nicmegen'den kadrosuna kattığı 25 yaşındaki kanat oyuncusu Brahim Darri, Galatasaray'ın kendisini izlediğini söyledi.
Kulüpler Birliği'nden bir açıklama geldi
İtalya basını, Galatasaray'ın Mario Balotelli planını açıkladı. Calciomercato, “Brescia, Serie A'da son sırada. Balotelli'nin 2022'ye kadar mukavelesi var ama takım düşerse, bedelsiz ayrılma hakkına sahip. Aslan da pusuda bekliyor” yorumunu yaptı.
Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'nın Türk teknik direktörü Kenan Koçak, teknik adam arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de görev almak isteyip istememesiyle ilgili, "Hannover serüvenimiz iyi gidiyor. Bunun neticesinde doğal olarak teklifler geliyor. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Biz profesyoneliz, aynı hedeflere yürüyebileceğimize inandığımız bir plan, proje olursa oturur her şeyi profesyonelce konuşur, ona göre karar veririz" dedi.
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, A Spor'a konuştu. Bayındır, koronavirüs günlerinde yaşadıklarını anlatırken bir yandan da takımdaki bazı isimleri eleştirdi.
Fransa Ligue 1'de mücadele eden PSG'den ayrılacak Edinson Cavani için eski Fenerbahçeli Lugano, “Avrupa'da kalacak. Bana da fikrimi sordu” dedi. Taraftarların umudu yükseldi. Yıldız golcü için geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin de temaslarda bulunduğu iddia edilmişti.