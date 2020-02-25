Real Madrid'in Alexander Sörloth için devreye girdiği iddia edildi

Trabzonspor’un İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace’dan 2 yıllığına kiraladığı Alexander Sörloth için gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Real Madrid’in başarılı golcü için devreye girdiği öne sürüldü.

Trabzonspor'un İngiliz takımı Crystal Palace'dan 2 yıllık kiraladığı Alexander Sörloth için flaş bir iddia ortaya atıldı. Tipsblade.dk sitesinde yer alan habere göre İspanyol ekibi Real Madrid, 24 yaşındaki yıldız oyuncuyu transfer listesine aldı.

Haberde, Real Madrid'in oyuncuyu izlemek için bir ekip göndereceği de belirtildi.

Bilindiği üzere Alexander Sörloth, 2020-21 sezonunda Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının yüzde 50'sinde ilk 11'de başlaması halinde 6 milyon Euro bedelle Trabzonspor'a transfer olacak.

Trabzonspor'un Sörtloth için yaptığı KAP açıklaması şöyleydi:

"Profesyonel futbolcu Alexander Sörloth'un kulübümüze geçici transferi konusunda, Crystal Palace Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Crystal Palace Kulübüne geçici transfer bedeli olarak iki yıl için toplam 750.000.-EUR ödenecektir.

Futbolcunun, 2020/21 sezonundaki resmi maçların (Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Şampiyonlar Ligi) %50'sinde ilk 11'de başlaması halinde 6.000.000.-EUR bonservis bedeli ile kesin transferi gerçekleşmiş olacaktır"

Bu sezon Karadeniz ekibi ile 34 maça çıkan Norveçli yıldız 24 gol ve 6 asist ile oynadı.

(Fanatik)